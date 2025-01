Jerônimo diz que aguarda movimento nacional para definir secretariado

Jerônimo disse que anúncio sobre mudanças no secretariado está próximo. - Foto: Flávia Requião / Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) afirmou que aguarda uma definição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a reforma ministerial para anunciar os novos nomes do seu secretariado.

“Na próxima semana eu devo anunciar algumas mudanças, mas eu não estou apressado, eu tento sempre aguardar a necessidade da renovação, a necessidade de qualificar cada vez mais os nossos quadros, mas eu também tenho que aguardar o movimento nacional, por exemplo, como Lula vai tratar os partidos, para que a gente possa também fazer as movimentações aqui”, disse o governador durante a entrega de equipamentos para a Polícia Militar em Salvador, nesta sexta-feira, 20.

Jerônimo voltou a falar da vontade de ceder um espaço ao PP na administração estadual e de outros partidos que não apoiaram nas eleições de 2022.

“Tenho muito interesse que o PP possa caminhar conosco. Tenho recebido apoio de prefeitos que não votaram nem em mim em 2022. A cada viagem que a gente faz, a gente recebe um acolhimento dessas pessoas e tenho me reunido com os partidos políticos, no início do ano a gente vai voltar a se reunir com aqueles que eu não me encontrei ainda, pra gente poder estabelecer um padrão de diálogo, de expectativas dessas relações”, afirmou.

Por fim, o governador evitou falar sobre o futuro de Roberta Santana. Nos bastidores, é ventilada a saída dela da Saúde para a Casa Civil. “Estarei conversando essa semana pra gente ver como é que a gente trata cada cara secretaria”, desconversou o petista.