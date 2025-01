‘Não vou negar vontade’, admite Tagner sobre presidir Câmara de Camaçari

Tagner Cerqueira (PT), foi o vereador mais bem votado em Camaçari - Foto: Lula Bonfim / Ag. A Tarde

Vereador mais bem votado em Camaçari com 4.285 votos, Tagner Cerqueira (PT) admitiu o desejo de ser o presidente da Câmara Municipal na próxima legislatura que se inicia em 2025. Em conversa com a imprensa na manhã desta sexta-feira, 20, durante o ato de entrega de equipamentos para a Polícia Militar, em Salvador, o edil falou sobre a possibilidade.

“Não vou negar essa vontade. Eu fui vereador mirim. Na Câmara, cheguei a ser o vereador mais jovem da cidade no meu primeiro mandato, agora conseguimos a reeleição, então sempre tem essa vontade. Agora é uma discussão interna do corpo de vereadores, e não é só uma vontade própria, tem que ser coletiva”, afirmou o petista.

Apesar da vontade, Tagner afirmou que o martelo ainda não foi batido sobre o próximo nome que vai comandar o Legislativo camaçariense.

“Quem chega no parlamento e quem é reeleito vereador sempre tem esse sonho de presidir a casa. Mas essa discussão é uma discussão interna da Câmara, dos 23 vereadores. Todos os vereadores estão aptos a ser presidente da Câmara e a gente vai abrir essa discussão, conversando com a base. Agora não é mais a discussão da cor partidária, agora é a discussão da Câmara forte, do Legislativo forte e eu entendo que dá pra gente construir essa unidade pensando na cidade. Vamos receber a BYD agora no próximo ano, então a gente tem que construir um Legislativo forte e quero construir isso junto com meus colegas. Todos os 23 vereadores têm condições de presidir aquela casa”, pontuou.

Tagner faz parte do grupo composto por nove dos 23 vereadores da Casa que apoiaram o prefeito eleito Luiz Caetano (PT).