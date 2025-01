Perto de anunciar trocas no 1º escalão, Lula reúne ministros em almoço

Lula se reúne com ministros nesta sexta-feira, 20 - Foto: Ricardo Stuckert / PR

Após passar alguns dias em São Paulo onde se recuperou de procedimentos médicos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou para Brasília e vai promover um almoço com seus ministros nesta sexta-feira, 20, no Palácio da Alvorada.

Diferente das reuniões ministeriais convencionais, esta terá um tom mais leve e será uma espécie de confraternização de fim de ano do chefe do Executivo com os membros do primeiro escalão de seu governo.

A reunião acontece em meio às conversas sobre possível “dança das cadeiras” no alto escalão do governo. A troca de alguns de seus ministros é avaliada pelo chefe do Executivo.