Fila do ferry, obras e missas deixam trânsito lento na Cidade Baixa nesta sexta

Transalvador promoveu mudanças no trânsito do bairro Bonfim - Foto: Bruno Concha / PMS

Quem precisa trafegar pela Cidade Baixa, em Salvador, na manhã desta sexta-feira, 27, precisará ter uma dose extra de paciência. O trânsito na região está bem intenso nas primeiras horas do dia.

Leia também

>> Jerônimo avalia 2024 como positivo e projeta trabalho para 2025

>> "Conquista histórica", diz Wagner sobre sanção do marco dos Bioinsumos

Um dos fatores que deixa o tráfego pesado, é o fluxo intenso de fiéis que se dirigem até a Colina Sagrada para acompanhar as missas da “Sexta-feira da Gratidão”, na Igreja do Senhor do Bonfim.

Além disso, a fila quilométrica do sistema ferry-boat, que já chega no bairro da Calçada e as obras de micro e macrodrenagem ajudam a complicar o trânsito.

Mudanças

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) promoveu mudanças no trânsito do bairro Bonfim para os eventos tradicionais de fim e início de ano.

Nesta sexta, o controle do tráfego de veículos, auxílio na travessia de pedestres e a fiscalização para coibir paradas e estacionamentos irregulares ocorrerão entre 4h e 21h nas vias Largo do Bonfim, Ladeira do Bonfim e Largo da Baixa do Bonfim.

Barreiras móveis estão posicionadas em pontos estratégicos, incluindo: Avenida Dendezeiros do Bonfim/Rua da Imperatriz; Largo da Baixa do Bonfim/Ladeira do Bonfim; Ladeira do Bonfim/Acesso Lateral da Igreja; Largo do Bonfim (Parte Alta) / Rua Plínio de Lima; Largo da Baixa do Bonfim; Avenida Dendezeiros do Bonfim/Praça Irmã Dulce; Rua Travasso de Fora/Rua Henrique Dias; e Largo do Bonfim/Igreja/Baixa do Bonfim/Ladeira do Bonfim. O estacionamento será proibido, entre 4h e 18h, nas vias Ladeira do Bonfim e Largo do Bonfim (atrás da igreja).

As ações incluem a fiscalização intensiva do trânsito, o isolamento do Largo em torno da Igreja do Bonfim e a proibição de estacionamento na Ladeira do Bonfim, em ambos os lados. O estacionamento de ônibus está vetado na frente da igreja. Além disso, retornos e acessos serão canalizados, e o tráfego será desviado em pontos estratégicos, como os da Rua da Imperatriz e o semáforo próximo ao Largo.