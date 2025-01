Fiéis lotam Colina Sagrada na última sexta de 2024: "Nossa esperança"

Serão celebradas 13 missas ao longo do dia - Foto: Anderson Ramos | Ag. A TARDE

Como não podia ser diferente, na última sexta-feira do ano, a Colina Sagrada, na Cidade Baixa, ficou lotada de devotos do Senhor do Bonfim, em Salvador.

O sermão do padre Edson Menezes foi acompanhado com atenção e emoção pelos fiéis, que se aglomeraram do lado de fora da Igreja do Bonfim, onde foi construída uma estrutura com cadeiras e lonas para acomodar os adoradores.

"Senhor do Bonfim, é a nossa esperança. E nesta última sexta-feira do ano de 2024, Ele aqui da Colina Sagrada oferece a você e a todos nós esse dom especial, o dom da esperança. Não desanime, tenha coragem. Ele é a nossa força, Ele é a nossa luz. Com o Senhor do Bonfim, nós vamos vencer", disse o padre.

Para atender à demanda de baianos e turistas, serão celebradas 13 missas ao longo do dia, sendo a primeira às 5h e a última às 18h.