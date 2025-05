"Sorriso no céu": fenômeno raro acontece nesta semana

Conjunção tripla entre Vênus, Saturno e a Lua, que formará um “rosto sorridente" - Foto: Reprodução Getty Images

Os apaixonados pela astronomia terão, nesta sexta-feira, 25, um motivo a mais para não tirar os olhos do céu. É que, neste dia, entre as 4h e às 5h (horário de Brasília), acontecerá um fenômeno raro: a conjunção tripla entre Vênus, Saturno e a Lua, que formará um “rosto sorridente", no firmamento.

O encontro entre os dois planetas do Sistema Solar e o satélite natural da Terra está previsto para ocorrer pouco antes do nascimento do sol e poderá ser visto a olho nu. No entanto, o espetáculo ficará ainda mais deslumbrante se observado por binóculos ou um telescópio amador.

De acordo com a embaixadora do Sistema Solar da NASA, Brenda Culbertson, é fundamental ter uma visão aberta do horizonte leste, na direção onde o sol nasce, para observar melhor a conjunção.

Como acontecerá a formação do "rosto sorridente":

Vênus ficará posicionado como o “olho superior” do rosto, brilhando intensamente.

Saturno estará logo abaixo, funcionando como o “olho inferior”.

A Lua, em forma de crescente fino, aparecerá um pouco mais abaixo e um pouco mais ao norte, simulando o “sorriso” da face.

Nesse contexto, ao depender da localização geográfica do observador, Mercúrio poderá aparecer logo abaixo da conjunção tripla. Para muitas pessoas, ele ficará oculto abaixo do horizonte, não podendo ser visto na hora do fenômeno.

Quem poderá ver o encontro?

Diferente de muitos eventos astronômicos restritos, como por exemplo os eclipses totais, o "rosto sorridente" poderá ser admirado praticamente por qualquer pessoa ao redor do mundo. Mas, para isso, o céu precisará estar claro e o horizonte leste sem nenhum obstáculo.

Contexto astronômico: a chuva de meteoros Líridas

Esse “rosto sorridente” no céu acontece logo após o pico da chuva de meteoros Líridas - quando um grande número de corpos entra na atmosfera da Terra ao mesmo tempo -, que ocorre entre os dias 21 e 25 de abril. O ponto alto da chuva aconteceu na madrugada da segunda-feira, 21, para a terça-feira, 22.