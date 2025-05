'Profecia dos Papas': substituto de Francisco pode ser último; entenda

Nome do próximo papa começa a ser apontado - Foto: Filippo MONTEFORTE | AFP

A notícia da morte do Papa Francisco, na madrugada da última segunda-feira, 21, tem chamado a atenção de todo o mundo para a escolha do seu substituto. O falecimento também trouxe à tona a antiga profecia de São Malaquias, bispo irlandês do século XII.

A teoria é chamada de “Profecia dos Papas”, cuja data é de 1595, quando foi publicada pelo monge beneditino Arnold Wion.

A visão de São Malaquias, que tem sido muito comentada nas redes sociais nos últimos dias, teria sido escrita por volta de 1139, e a lista contava com 112 papas que assumiriam o posto máximo da Igreja Católica até o fim dos tempos.

De acordo com o texto, a contagem é iniciada com o Papa Celestino II. Além disso, o penúltimo pontífice seria Francisco, que faleceu logo depois do domingo de Páscoa.

Papa eleito seria o último?

A profecia aponta para o fato de que que o Papa eleito no próximo conclave seria o último a guiar a humanidade. Denominado Petrus Romanus, ele seria o responsável por governar períodos turbulentos, até o Juízo Final.

“Na derradeira perseguição da Santa Igreja Romana, reinará Pedro, o Romano, que apascentará suas ovelhas entre muitas tribulações; e, terminadas estas, a cidade das sete colinas será destruída, e o tremendo Juiz julgara seu povo. Fim”, diz a profecia.

Ex-satanista do Brasil fez previsão

Depois da morte de Francisco, internautas passaram a viralizar um vídeo da entrevista do ex-satanista Daniel Mastral para o podcast Inteligência Ltda. Na gravação, ele fez uma “previsão” sobre o próximo comandante da Igreja Católica, que deve ser escolhido por meio do conclave.

O escritor, que morreu em agosto do ano passado, ressaltou que o próximo eleito será um “falso profeta”.

“Quando ele morrer, o próximo que vier, que vai ser o oitavo rei, ele vem da mesma linhagem. Ele é o falso profeta. Ele vai dar apoio ao anticristo”, destacou.

Ele ainda disse: “O estado do Vaticano foi formado pelo Tratado de Latrão. E aí começa uma contagem de papas. Porque a partir do momento [que são eleitos], os papas tornam-se reis de uma nação”.

“O primeiro é o Pio XI, que não pode contar. Ele já estava em ofício, já estava exercendo o cargo. Então, com a morte dele e com o próximo que vem, Pio XII, aí começa uma contagem do primeiro papa. E aí vem o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e tal”, comentou.

Por fim, antes meses da morte de Francisco, Daniel Mastral declarou: “E aí entra o nosso atual papa. Então, o Francisco é o sétimo na linhagem dos oito reis. Essa é a questão de uma profecia de Apocalipse 17 que fala sobre o oitavo rei. Esse oitavo rei vai ser o falso profeta“.

Confira o vídeo:

'Profecia dos Papas' foi contestada

O tom assustador chamou a atenção até dos mais céticos, mas as previsões já foram contestadas por muitos historiadores. Há rumores de que as profecias foram forjadas, com o intuito de influenciar o segundo conclave do ano anterior à sua publicação, em 1590.

O próximo conclave, cabe ressaltar, deve acontecer entre 15 e 20 dias após a morte de Papa Francisco.