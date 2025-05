Quanto ganha um papa? Entenda como o chefe da Igreja se sustenta

O Papa faleceu na manhã desta segunda-feira, 21 - Foto: Divulgação | ND

A morte do Papa Francisco, na madrugada desta segunda-feira, 21, despertou uma série de questionamentos sobre o funcionamento do cargo. Entre eles, como o Pontífice se sustentava e se recebia algum tipo de salário.



Apesar de ocupar um cargo de prestígio e exercer uma função de grande responsabilidade dentro da Igreja Católica, o papa não recebe uma remuneração regular. Francisco explicou no documentário "Amém: Perguntando ao Papa", de 2023, que não tinha salário fixo. “Quando preciso de algo, como sapatos, eu peço. Não recebo salário, mas sei que não me faltará o necessário”, afirmou com bom humor.

Não receber uma quantia pré-definida segue uma tradição referente ao voto de pobreza, adotado ao entrar para a Companhia de Jesus. Mesmo se o papa não for franciscano, a Igreja não estabelece um salário fixo. Em 2001, o Vaticano informou que um pontífice nunca recebeu um valor regular ao explicar um possível pagamento para João Paulo II. A Santa Sé banca moradia e alimentação do papa, que é responsável por gerir um fundo para apoiar ações e instituições de caridade pelo mundo.