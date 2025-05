Vaticano divulga primeiras imagens do Papa Francisco em caixão simples

Caixão do pontífice será levado à Basílica na quarta-feira, 23 - Foto: HANDOUTVATICAN MEDIAAFP

O Vaticano divulgou nesta terça-feira, 22, as primeiras imagens do corpo do Papa Francisco após sua morte. As fotos, publicadas pela Mídia do Vaticano, mostram momentos do rito de declaração de morte, realizado na manhã de segunda-feira, 21, na residência de Santa Marta.

Nas imagens, o corpo do pontífice aparece em um caixão simples de madeira, disposto com solenidade, conforme o protocolo litúrgico. O caixão permanece aberto durante o rito, que contou com a presença do cardeal Kevin Joseph Farrell, camerlengo da Igreja, responsável por abençoar o corpo. Também participou o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano.

O rito marca oficialmente o início do período de Sé Vacante e antecede o translado do corpo para a Basílica de São Pedro, onde será velado a partir desta quarta-feira, 23. O funeral do Papa Francisco está previsto para o próximo sábado, 25, às 10h (horário local), na Praça de São Pedro.

