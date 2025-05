Saiba quem foi o papa que ficou menos tempo no poder

Francisco morreu aos 88 anos, nesta segunda-feira, 21 - Foto: Alberto Pizzoli | AFP

O Papa Francisco, que morreu nesta segunda-feira, 21, aos 88 anos, passou 12 anos e 39 dias no posto mais importante da Igreja Católica. Na contramão do argentino, Urbano VII ficou apenas 12 dias no papado, tendo a mais rápido passagem pelo cargo em toda a história.

Giovanni Battista Castagna, italiano nascido em Roma, no ano de 1521, antecedeu o papa Sisto V, sendo escolhido no dia 15 de setembro de 1590.

A passagem do pontífice de 69 anos, entretanto, foi interrompida no dia 27 de setembro, quando morreu acometido pela malária. Pouco se sabe do papa, mas os registros apontam que o italiano é de origem nobre, embora tenha sido conhecido pelo perfil caridoso.

O caso mais recente de passagem relâmpago pelo posto é de João Paulo I, que foi eleito em agosto de 1978, morrendo no dia 28 de setembro do mesmo ano, 33 dias após assumir o Vaticano.

Papa Francisco

Jorge Mario Bergoglio, ou Papa Francisco, foi o 266º nome a passar pelo mais alto cargo da Igreja Católica. Ele sucedeu Bento XVI, que renunciou em 2013.

Francisco foi o primeiro latino-americano a alcançar o posto.