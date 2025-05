Papa Francisco no Brasil: relembre momentos da sua visita histórica

Papa no Brasil - Foto: Luca Zennaro /AFP

Eleito Papa em 13 de março de 2023, Jorge Mario Bergoglio, que faleceu aos 88 anos nesta segunda-feira, 21, fez sua primeira viagem oficial ao Brasil entre 22 e 29 de julho do mesmo ano que foi escolhido para o posto.

Francisco iniciou sua primeira e única visita ao Brasil chegando na Base Aérea do Galeão, no Rio. Ele foi recebido pela então presidente Dilma Rousseff. Ele também visitou o Santuário de Aparecida do Norte, no interior de São Paulo.

| Foto: Roberto Stuckert Filho/PR

Em solo brasileiro, ele discursou em português no Palácio Guanabara, após ser recebido pela presidente e percorreu as ruas do centro do Rio no papamóvel, saudando os fiéis reunidos.

Na ocasião, sua chegada acabou causando tumulto e problemas de segurança, incluindo um engarrafamento na Avenida Presidente Vargas. O comboio que levava o pontífice ficou retido e uma multidão se aproximou do papa.

Francisco decidiu não utilizar o papamóvel blindado, escolhendo um carro menor, com uma escolta mínima para se aproximar dos fiéis.

O Papa Francisco participou de eventos

Depois da cerimônia de boas-vindas, o papa também participou de outros eventos. O pontífice visitou uma comunidade no Complexo de Manguinhos, onde fez uma oração em uma igreja evangélica da Assembleia de Deus.

Ele ainda visitou a casa de uma família local. Ele realizou a inauguração de um centro de atendimento para dependentes químicos no Hospital São Francisco, no bairro da Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro.

A visita ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida incluiu uma missa e bênçãos aos mais de 200 mil fiéis. O papa também se reuniu com religiosos da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) e com o Celam (Conselho Episcopal Latino-Americano).

| Foto: Divulgação/Vatican News

A praia de Copacabana foi palco de eventos importantes da Jornada Mundial da Juventude, como a encenação da Via Sacra e a Festa da Acolhida, onde o papa Francisco falou aos jovens.

| Foto: CHRISTOPHE SIMON / AFP

O último encontro do Papa foi no Riocentro com os voluntários do evento, onde expressou sua gratidão pela colaboração. A Missa de Envio, com aproximadamente três milhões de pessoas em Copacabana, marcou o encerramento da Jornada Mundial da Juventude.

Juventude

Um dos principais focos de Francisco era a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), evento anual que reúne jovens fiéis, para impulsionar a adesão do público. “A Igreja conta com vocês e o papa conta com vocês”, disse.

Jornada Mundial da Juventude do Rio de Janeiro | Foto: Divulgação/Vatican News

“Peço que vocês sejam revolucionários, peço para vocês irem contra a corrente, peço que se rebelem contra essa cultura do provisório. Tenho confiança em vocês em irem contra a corrente. Também tenham a coragem de ser felizes”, afirmou Francisco.

O papa almoçou com jovens na sede da Arquidiocese do Rio e antes de voltar a Roma, participou de uma cerimônia de confissões de jovens na Quinta da Boa Vista e de um encontro com presidiários no Palácio São Joaquim.

Manifestações durante visita do Papa ao Brasil

A visita do Papa foi marcada por manifestações de grupos que criticavam os gastos públicos na jornada da juventude e defendiam outras pautas, como os direitos da comunidade LGBT e a legalização do aborto.

Um dos protestos foi um “beijaço gay” em frente à Igreja Nossa Senhora da Glória, no Largo do Machado, na zona sul do Rio de Janeiro. O ato iniciou uma série de manifestações diante da presença da autoridade católica.

Em outra manifestação, centenas de pessoas se reuniram na “Marcha das Vadias”, na orla de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.. As principais reivindicações da marcha incluíam o combate ao preconceito contra homossexuais, o enfrentamento da violência contra mulheres e a legalização do aborto.

Muitos pessoas também aproveitaram para criticar a Igreja Católica.

No seu discurso, Francisco mencionou as manifestações, enfatizando a importância do diálogo construtivo e do respeito à laicidade do Estado.

“Entre a indiferença egoísta e os protestos violentos sempre há uma opção possível: o diálogo, o diálogo entre as gerações, o diálogo entre o povo e todos somos povo, a capacidade de dar e receber, permanecendo abertos à verdade. Um país cresce quando suas diversas riquezas culturais dialogam de maneira construtiva”, disse.

Na Basílica de Aparecida, em São Paulo, a Justiça concedeu liminar para impedir que manifestações bloqueassem a rodovia Presidente Dutra. Cartazes ligados a protestos foram proibidos nas proximidades da igreja.

Segurança

Uma das principais pautas debatidas com a visita do líder religioso no Brasil foi o esquema de segurança.

Um grande contingente de forças de segurança foi mobilizado para garantir a segurança do papa. Mais de 20 mil agentes e militares trabalharam na defesa e na segurança pública, durante a semana em que permaneceu no Brasil. Em Aparecida (SP), o efetivo para o evento foi de dois mil homens, além de contingentes do Exército e da Polícia Federal.

No Rio de Janeiro, a Marinha intensificou a segurança na orla e na Baía de Guanabara. O Exército organizou a segurança em locais com grande fluxo de peregrinos, incluindo a Central do Brasil, as avenidas Presidente Vargas e Rio Branco, o Aterro do Flamengo e a Praia de Copacabana.

As tropas se prepararam para operações especiais com inspeções para defesa contra ameaças químicas, biológicas, radiológicas e nucleares, além de se envolverem em ações de prevenção e combate ao terrorismo.

No entanto, apesar de todas as medidas, incidentes ocorreram, como o congestionamento na chegada do papa e a descoberta de uma bomba caseira no Santuário de Aparecida.