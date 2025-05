Bets gringas apostam no possível sucessor de Papa Francisco

Papa Francisco morreu na segunda-feira, 21, vítima de um AVC - Foto: Foto: Filippo MONTEFORTE | AFP

Algumas casas de apostas lançaram nas plataformas os nomes dos possíveis sucessores ao Vaticano após a morte do papa Francisco, aos 88 anos, nesta segunda-feira, 21.

O site de apostas em criptomoedas Polymarket abriu mercados sobre o futuro papa Francisco. Uma das opções oferecidas é a aposta em um “Quem vai ser o próximo papa?”. Algumas bets já apontam o cardeal Pietro Parolin, atual Secretário de Estado do Vaticano, como o favorito a suceder o comando da Igreja Católica.

Em porcentagem, até o momento, Pietro Parolin lidera a lista, com 36% das apostas, além de Secretário de Estado do Vaticano, o cardeal foi um dos principais auxiliares do papa falecido.

Confira os principais nomes cogitados nos jogos de apostas:

- Pietro Parolin: 36% das apostas;

- Luis Antonio Tagle: 23% das apostas;

- Matteo Zuppi: 11% das apostas;

- Péter Erdõ: 9% das apostas;

- Peter Turkson:7% das apostas;

- Pierbattista Pizzaballa: 6% das apostas;

- Robert Sarah: 3% das apostas;

- Raymond Burke: 1% das apostas;

Já na casa de apostas BetUS, Pietro Parolin aparece em segundo lugar. A casa de apostas ainda sugere probabilidades para diferentes cenários, como qual cardeal pode assumir o papado e qual nome ele adotaria.

Luis Antonio Tagle: EV (Significa que você ganha o mesmo valor que apostou)

- Pietro Parolin: + US$ 125

- Mark Ouellet: + US$ 500

- Fridolin Ambongo Besungu: + US$ 250

- Francis Arinze: + US$ 600

- Peter Turkson: + US$ 400

- Wim Eijk : + US$ 800

- Peter Erdo: + US$ 700

Conclave

O processo para eleição do próximo pontífice, conhecido como conclave, deve iniciar em um prazo de 15 a 20 dias. Mais de dois terços dos 135 cardeais eleitores foram nomeados por Francisco.

O papa Francisco teve um grande fervor popular a seu favor por ter se dedicado à defesa dos imigrantes, pela luta contra a pedofilia na Igreja, além do estímulo ao papel das mulheres e leigos, por advogar pelo diálogo entre religiões, entre outros. O ex-arcebispo de Buenos Aires deixa um legado marcado na luta pela justiça social.

Despedidas

O funeral do papa Francisco acontece no próximo sábado, 25, mas a partir desta quarta-feira, 23, os fiéis poderão dar seu último adeus ao primeiro pontífice latino-americano, conforme anúncio do Vaticano nesta terça-feira, 22.

O caixão com o corpo do papa permanece na capela da residência de Santa Marta, onde ele faleceu na segunda-feira, 21, vítima de um AVC e insuficiência cardíaca. De acordo com a imprensa italiana, meio milhão de fiéis são esperados para o funeral, assim como chefes de Estado e monarcas de todo o mundo.