Putin não vai comparecer ao funeral do Papa Francisco

Putin e o Papa - Foto: CLAUDIO PERI / AFP

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, não pretende comparecer ao funeral do Papa Francisco, que acontece no próximo sábado,22, na praça de São Pedro do Vaticano, informou o Kremlin.

“Não, o presidente não tem planos de comparecer”, declarou seu porta-voz, Dmitri Peskov, em sua entrevista coletiva diária, ao ser questionado sobre o tema. O papa argentino faleceu na segunda-feira, 21, aos 88 anos.

Condolências

Apesar de afirmar que não irá ao seputamento, Putin enviou suas condolências. "Por favor, aceite minhas mais sinceras condolências pelo falecimento de Sua Santidade o Papa Francisco", disse Putin em uma mensagem ao cardeal Kevin Joseph Farrell, Camerlengo da Santa Igreja Romana.

"Ao longo dos anos de seu pontificado, ele promoveu ativamente o desenvolvimento do diálogo entre as Igrejas Ortodoxa Russa e Católica Romana, bem como a cooperação construtiva entre a Rússia e a Santa Sé", afirma o presidente da Rússia.

"Nesta hora triste, gostaria de transmitir a você e a todo o clero católico minhas palavras de simpatia e apoio", disse Putin na mensagem.