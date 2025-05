Cerca 300 passageiros são evacuados após incêndio em avião

Motor pegou fogo pouco antes da decolagem - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma aeronave da companhia aérea Delta pegou fogo na pista do Aeroporto Internacional de Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos (EUA), nesta segunda-feira, 21, fazendo com que cerca de 300 passageiros precisassem evacuar o avião por meio de escorregadores.

O voo, que tinha como destino Atlanta, na Geórgia, deixou o portão de embarque pela manhã. Segundo comunicado da Administração Federal de Aviação (FAA), um dos motores começou a pegar fogo pouco depois da partida.

Ao jornal The New York Post, a companhia aérea informou que os passageiros seguiram viagem em uma nova aeronave.“Agradecemos a cooperação dos nossos clientes e pedimos desculpas pela experiência. Nada é mais importante do que a segurança, e as equipes da Delta trabalharão para levar nossos clientes aos seus destinos finais o mais rápido possível”, disse a empresa.