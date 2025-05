Papa Francisco pode ser homenageado com nome de rua em Salvador

Papa Francisco morreu na madrugada de segunda-feira, 21 - Foto: Vatican News

O papa Francisco deve dar nome a uma rua em Salvador. A vereadora Aladilce Souza (PCdoB) anunciou que vai protocolar um projeto de lei para propor a homenagem ao líder religioso.

Primeiro pontífice latino-americano e jesuíta a ocupar o mais alto posto da Igreja Católica, Francisco morreu na madrugada de sábado, 21, em sua residência no Vaticano, a Casa Santa Marta.

O argentino Jorge Mario Bergoglio foi o 266º papa da Igreja Católica e, segundo Aladilce, teve um papel transformador no cenário mundial, sendo reconhecido pelo seu compromisso com a justiça social, o meio ambiente, os direitos humanos e o diálogo inter-religioso.

“Sua trajetória como pontífice e sua postura diante das questões mais urgentes do mundo contemporâneo – como a pobreza, as desigualdades sociais, as mudanças climáticas e a promoção de uma cultura de paz – inspiraram pessoas de diversas culturas e crenças”, justificou ao sugerir a homenagem.

A edil também indicou que vai protocolar Moção de Pesar pelo falecimento do pontífice. Aladilce ressalta que o papa Francisco destacou-se por sua postura aberta ao diálogo, por seus esforços em prol da paz, da justiça social, do combate à desigualdade e da preservação do meio ambiente.

“Seu testemunho de fé aliou a tradição da Igreja com uma atuação pastoral acolhedora, fraterna e sensível aos desafios do mundo contemporâneo. O Papa Francisco inspirou não apenas católicos, mas pessoas de todas as crenças, ao reafirmar valores universais como a compaixão, a misericórdia e a solidariedade. Sua morte representa uma perda imensurável para a Igreja e para a humanidade, especialmente em tempos de incertezas e polarizações”, lamentou.

Luto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretou, na manhã desta segunda-feira, 21, sete dias de luto oficial no Brasil pela morte do Papa Francisco. A decisão foi publicada em uma edição extraordinária do Diário Oficial da União.

Em publicação nas redes sociais, Lula exaltou o papado de Francisco e lembrou das que o Pontífice atuou sempre no combate às injustiças sociais.

“A humanidade perde hoje uma voz de respeito e acolhimento ao próximo. O Papa Francisco viveu e propagou em seu dia a dia o amor, a tolerância e a solidariedade que são a base dos ensinamentos cristãos”, publicou o petista.