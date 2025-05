Bolsonaro foi único presidente que não se reuniu com papa Francisco

Papa Francisco se reuniu com Dilma, Temer e Lula - Foto: Presidência da República

Entre os quatro presidentes brasileiros durante os 12 anos em que o papa Francisco esteve no comando da Igreja Católica, apenas Jair Bolsonaro não se reuniu com o líder religioso.

Francisco registrou os encontros que teve com Dilma Rousseff (PT), Michel Temer (MDB) e Lula (PT). O atual mandatário se reuniu com o papa duas vezes em seu terceiro mandato. Já Dilma participou da primeira missa de Francisco, em março de 2013. Temer, por sua vez, encontrou o papa quando era vice-presidente, antes do impeachment de Dilma. Ele representou o Brasil na missa de canonização do Padre José de Anchieta, no Vaticano, em 2014. As informações são do Uol.

Bolsonaro não se encontrou com o papa, mas sua esposa, Michelle Bolsonaro, participou de um encontro com Francisco e outras primeiras-damas da América Latina em 2019.

Jair Bolsonaro lamentou a morte de Francisco. O político, entretanto, não citou o nome do pontífice argentino. Bolsonaro afirmou que o mundo se despedia de uma figura que representava a fé cristã e a continuidade de "uma tradição milenar". Durante a nota, o ex-presidente disse ainda que a partida de Francisco é um convite à reflexão.

Visão progressista

Durante sua passagem pelo mais alto posto da Igreja Católica, Francisco pregou mudanças estruturais na religião, além de defender pontos considerados sensíveis, como a benção aos casais homoafetivos.

Francisco manteve uma relação próxima com Lula chegando a lhe enviar uma carta durante o período em que o petista esteve preso. Ele também disse que o impeachment de Dilma foi injusto. "Uma mulher de mãos limpas, uma excelente mulher", afirmou.

O Papa Francisco morreu aos 88 anos, nas primeiras horas desta segunda-feira, 21.