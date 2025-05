“O mais brasileiro dos argentinos”, diz Lula sobre o Papa

Lula e o Papa - Foto: Ricardo Stuckert

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ressaltou e relembrou o bom humor do Papa Francisco, que morreu aos 88 anos, nesta segunda-feira, 21, e disse que o pontífice foi “o mais brasileiro dos argentinos”.

“Embora o dia de hoje seja de muita tristeza, vamos nos lembrar para sempre da alegria do papa Francisco, do sorriso que iluminava tudo e a todos. O entusiasmo pela vida, o bom humor, o otimismo, a paixão pelo futebol — qualidade que fazia dele o mais brasileiro dos argentinos”, afirmou o presidente em vídeo publicado nas redes sociais.

Lula também exaltou a preocupação de Francisco com a crise climática e com o crescimento das guerras ao redor do mundo e citou o compromisso do papa com “os excluídos, os mais pobres, os injustiçados, os imigrantes, os que não têm voz e as vítimas da fome e do abandono”.

Funeral

O presidente já confirmou que irá à Roma para o funeral do Papa. A primeira-dama Janja da Silva deve acompanhá-lo.

A viagem ainda não tem data confirmada e vai depender do protocolo do Vaticano sobre o funeral do pontífice.

Papa Francisco morreu aos 88 anos de idade após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) e falência cardíaca. O governo brasileiro declarou luto oficial de sete dias.