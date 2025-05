STF julga se mais seis viram réus por tentativa de golpe nesta terça

Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da PRF - Foto: Carolina Antunes/PR

O Supremo Tribunal Federal (STF) inicia, nesta terça-feira, 22, o julgamento do chamado “núcleo 2” da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre a suposta tentativa de golpe de Estado, em 2022.

O caso será avaliado pela Primeira Turma do Supremo. Ao todo, serão três sessões: a primeira na manhã de terça, uma na tarde do mesmo dia e a última, se necessária, no começo da quarta, 23.

O Supremo vai avaliar se tornam réus mais seis denunciados pela PGR. O núcleo, teria organizado ações para “sustentar a permanência ilegítima” do então presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder.

Confira o nome dos denunciados do núcleo 2

Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF); Marcelo Costa Câmara, ex-assessor de Bolsonaro; Marília Ferreira de Alencar, delegada da Polícia Federal e ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça; Fernando de Sousa Oliveira, delegado da PF e ex-diretor de Operações do Ministério da Justiça e ex-secretário-adjunto de Segurança Pública do DF; Mario Fernandes, ex-secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência; Filipe Garcia Martins, ex-assessor da Presidência da República.

Conforme a PGR, eles teriam cometido os crimes de:

Abolição violenta do Estado Democrático de Direito; Tentativa de golpe de Estado; Dano qualificado; Deterioração de patrimônio tombado; Envolvimento em organização criminosa armada.

A Primeira Turma aceitou no fim de março a denúncia contra Bolsonaro e mais sete pessoas. Entre elas, estão ex-ministros do governo do ex-presidente.

A turma é formada por: Cristiano Zanin (presidente), Alexandre de Moraes (relator), Cármen Lúcia, Luiz Fux e Flávio Dino.