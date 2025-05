Marina Silva recebe convite e pode retornar ao PSB

Marina pode voltar ao PSB, partido do qual já fez parte - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

Filiada à Rede Sustentabilidade, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi convidada para retornar ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), sigla pela qual foi candidata a presidente em 2014.

A informação é do jornal O Globo. Segundo a publicação, o convite teria partido do presidente nacional da sigla, Carlos Siqueira. Outros nomes da Rede, como a deputada estadual Marina Helou, também teriam sido sondados.

Ainda de acordo com o site, Marina Silva, que vive uma disputa interna com outra ala da Rede, liderada por Heloísa Helena, não pretende deixar a legenda agora, desde que a situação dentro do partido seja contornada.

Antiga casa

Marina se filiou ao PSB em 2014, sendo inicialmente vice na chapa presidencial encabeçada por Eduardo Campos, que morreu em um desastre aéreo durante a campanha.

Marina Silva então virou candidata a presidente, e chegou a liderar a disputa em certos momentos, mas acabou na terceira colocação. No segundo turno, ela optou por apoiar Aécio Neves.