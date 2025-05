Lula recebe presidende do Chile nesta terça em Brasília

Gabriel Boric e Lula - Foto: Ricardo Stuckert /PR

O presidente do Chile, Gabriel Boric, chega nesta terça-feira, 22, ao Brasil em visita ao mandatário Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os chefes de Estado se reunirão em uma agenda no Palácio do Planalto nesta manhã. Depois, eles seguem para o Palácio Itamaraty, onde participam de um almoço.

As autoridades devem realizar a primeira celebração do Dia da Amizade entre Brasil e Chile. O marco exalta as relações diplomáticas entre os países, estabelecidas em 22 de abril de 1836.

Lula criou a data comemorativa em agosto do ano passado, quando realizou visita de Estado ao Chile.

Boric vem acompanhado por sua delegação chilena, composta por ministros, deputados, governadores, presidente do Senado, empresários, reitores de universidades e sindicalistas.