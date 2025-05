Lula decreta luto oficial de 7 dias pela morte do Papa Francisco

Lula foi recebido pelo Papa Francisco em pelo menos três oportunidades - Foto: Ricardo Stuckert

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretou, na manhã desta segunda-feira, 21, sete dias de luto oficial no Brasil pela morte do Papa Francisco. A decisão foi publicada em uma edição extraordinária do Diário Oficial da União.

Em publicação nas redes sociais, Lula exaltou o papado de Francisco e lembrou das que o Pontífice atuou sempre no combate às injustiças sociais.

“A humanidade perde hoje uma voz de respeito e acolhimento ao próximo. O Papa Francisco viveu e propagou em seu dia a dia o amor, a tolerância e a solidariedade que são a base dos ensinamentos cristãos”, publicou o petista.

“Com sua simplicidade, coragem e empatia, Francisco trouxe ao Vaticano o tema das mudanças climáticas. Criticou vigorosamente os modelos econômicos que levaram a humanidade a produzir tantas injustiças. Mostrou que esse mesmo modelo é que gera desigualdade entre países e pessoas. E sempre se colocou ao lado daqueles que mais precisam: os pobres, os refugiados, os jovens, os idosos e as vítimas das guerras e de todas as formas de preconceito”, acrescentou o presidente da República.

Lula também aproveitou para lembrar das oportunidades em que foi recebido, ao lado da primeira-dama Rosângela da Silva, mais conhecida como Janja, pessoalmente pelo Papa Francisco.

“Nas vezes em que eu e Janja fomos abençoados com a oportunidade de encontrar o Papa Francisco e de sermos recebidos por ele com muito carinho, pudemos compartilhar nossos ideais de paz, igualdade e justiça. Ideais de que o mundo sempre precisou. E sempre precisará”, ressaltou Lula.

“O Santo Padre se vai, mas suas mensagens seguirão gravadas em nossos corações”, concluiu o presidente.