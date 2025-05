Jerônimo lamenta morte do Papa Francisco: “Foi a voz dos pobres”

Católico, Jerônimo agradeceu no Bonfim a vitória em 2022, ao lado de seu filho João e de sua esposa Tatiana - Foto: Adriel Francisco

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) lamentou, na manhã desta segunda-feira, 21, a morte do Papa Francisco. De acordo com o gestor estadual, o Pontífice se portou como representante dos mais vulneráveis no comando da Igreja Católica Apostólica Romana.

“O mundo se despede hoje de uma das maiores referências de fé, humanidade e coragem do nosso tempo. Papa Francisco foi a voz dos pobres, dos esquecidos, dos que mais precisavam de justiça e dignidade”, afirmou Jerônimo.

“Sinto com tristeza sua partida e peço a Deus que conforte os corações de todos que hoje choram essa perda. Seu exemplo deixa um rastro de esperança e compromisso com o bem comum”, acrescentou o governador da Bahia.

Católico e devoto de Nossa Senhora da Conceição, Jerônimo lembrou da última mensagem deixada pelo Papa Francisco, neste domingo de Páscoa, 20, e conclamou seus seguidores a honrarem os ensinamentos do Pontífice.

“Na sua última aparição, durante a Páscoa, renovou seu apelo por compaixão e solidariedade. Até o fim, viveu o que pregava: amor ao próximo, paz e fraternidade”, declarou o petista.

“Que a gente siga honrando sua memória com atitudes concretas, construindo uma sociedade mais justa, humana e solidária. Descanse em paz, Santo Padre”, concluiu.