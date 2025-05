Papa Francisco recebeu Harley-Davidson leiloada por 241 mil euros

Papa Francisco recebendo presente da Harley-Davidson - Foto: Reuters/Vaticano/Divulgação

Uma das paixões já conhecidas do Papa Francisco, que faleceu nesta segunda-feira, 21, era o futebol, porém uma segunda coisa tomava a atenção do pontífice: motocicletas.

Sabida dessa apreciação, a Harley-Davidson presenteou Francisco com duas motos, uma pintura e uma jaqueta de couro personalizada. Os presentes foram recebidos em 2013, no momento, o papa abençoou cerca de 800 motocicletas na Praça São Pedro, no Vaticano.

Um ano depois, uma das motocicletas foi posta a leilão, o modelo era uma Dyna Super Glide, que na época era vendida por R$41.900, no Brasil. A moto foi arrematada pelo valor de 241 mil euros, atualmente R$1.580,96, um ponto que fazia esse veículo um pouco mais especial era a assinatura de Francisco.

Assinatura do Papa na moto dada de presente | Foto: Reuters/Vaticano/Divulgação

Além disso, a jaqueta também foi a leilão, sendo arrematada pelo valor de 57,5 mil euros, atualmente R$377,2 mil. A casa de leilões não divulgou quem são os compradores.

Todo valor arrecadado pelos leilões foi doado por Francisco à organização beneficente Caritas Roma. Destinando os recursos ao abrigo Don Luigi di Liegro e a um restaurante que oferece refeições para pessoas necessitadas em Roma.

Harley-Davidson Dyna Super Glide recebida pelo Papa | Foto: Reuters/Vaticano/Divulgação

Veja a ficha técnica da moto Dyna Super Glide, que atualmente não é mais comercializada:

- Motor: 1.585 cilindradas, dois cilindros em V;

- Potência: n/d;

- Torque: 11,9 kgfm a 3.500 rpm;

- Câmbio: seis marchas;

- Comprimento: 2,34 m;

- Largura: 0,95 m;

- Altura: 1,17 m;

- Peso: 310 kg;

- Tanque: 18,9 litros;

- Preço em 2013: R$ 41.900.