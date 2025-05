Papa simples, Francisco rejeitou vários luxos em seu mandato

O Papa faleceu na manhã desta segunda-feira, 21 - Foto: Divulgação | ND

A vida do papa Francisco, que morreu nesta segunda-feira, 21, aos 88 anos em decorrência de um grave Acidente Vascular Cerebral (AVC), de acordo com o Vaticano, foi de muita simplicidade, como é de praste para os adeptos a ordem dos Franciscanos, repartição da Igreja Católica que busca um estilo de vida sem luxos.

Tal vertente ficou visível em todo tempo em que o pontífice esteve no comando, visto que, ele rejeitou diversas regalias que outros papas fizeram uso, como por exemplo a rejeição do uso do crucifixo de ouro, preferindo uma de prata.

Além disso, todos os outros papas utilizavam vestes elaboradas e luxuosas, cheias de brilho e pompa, porém, Francisco foi contra esse costume, optando por um vestuário simples e acolhedor.

Diferenças das vestes entre o Papa Francisco, a esquerda, e o Papa Bento XVI | Foto: Vatican Media via Vatican Pool / Getty Images e Patrick Hertzog/AFP

Utilizando somente o Anel de Pescador, uma joia exclusiva para cada papa que contém seu nome escrito em latim, no caso Franciscus, que tradicionalmente é destruído sempre que o papa morre ou sai de seu cargo.

Anel e crucifixo utilizados pelo Papa Francisco, ambos em prata | Foto: Stefano Costantino/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Somado a isso, Francisco se recusava a usar tronos, preferindo os assentos simples ao invés do luxuoso trono de ouro que os outros papas fizeram uso. Outra coisa que o Papa abdicou foi de morar no Palácio Apostólico para viver na Casa Santa Marta, uma casa de hóspedes dentro do Vaticano.