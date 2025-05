Lula estará presente no funeral do papa Francisco; saiba quem vai

Presidente Lula em visita ao Papa Francisco - Foto: © Ricardo Stuckert

O funeral do papa Francisco acontecerá no sábado (25), mas os fiéis poderão dar seu último adeus ao primeiro pontífice latino-americano a partir de quarta-feira na basílica de São Pedro, anunciou o Vaticano nesta terça-feira (22). O presidente do Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, e a primeira-dama, Janja, estão entre os chefes de Estado que confirmaram presença.

A missa fúnebre será celebrada às 10h (5h de Brasília) na praça vaticana de São Pedro, localizada diante da basílica de mesmo nome e onde o jesuíta argentino fez sua última aparição pública no Domingo de Páscoa.

O caixão com o corpo de Jorge Mario Bergoglio permanece no momento na capela da residência de Santa Marta, onde ele faleceu na segunda-feira aos 88 anos, vítima de um AVC quase um mês depois de receber alta de uma longa hospitalização por problemas respiratórios.

O Vaticano publicou nesta terça-feira as primeiras imagens oficiais do corpo de Jorge Mario Bergoglio dentro de seu caixão, vestido com uma casula vermelha e mitra branca, com um rosário entre as mãos, escoltado por dois integrantes da Guarda Suíça.

Saiba quem confirmou presença no funeral do papa

AMÉRICAS

Brasil: presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja. Estados Unidos: presidente Donald Trump e sua esposa Melania. Argentina: presidente Javier Milei, sua irmã Karina (secretária-geral da Presidência), e vários ministros, entre eles, o chanceler Gerardo Werthein.

EUROPA