Papa baiano? Cardeal embarca para o Vaticano e pode assumir o posto

O Arcebispo de Salvador viaja sozinho para a Itália - Foto: Divulgação | Arquidiocese de Salvador

Para os próximos 15 a 20 dias, a Igreja Católica Apostólica Romana, assim como todo o mundo, se prepara para a escolha do novo líder religioso mundial, logo após a morte o papa Francisco, aos 88 anos por AVC e insuficiência cardíaca, na segunda-feira, 21. A grande missão agora estará nas mãos de 135 cardeais que participarão do Conclave, como é conhecida a votação do novo papado.

Um dos cardeais aptos a votar é o Dom Sérgio da Rocha, que aos 65 anos, embarca nesta terça-feira, 22, no Vaticano, na Itália, para participar das reuniões entre líderes religiosos de todo o mundo, em Santa Sé, até que o novo papa seja anunciado. O Arcebispo de Salvador viaja sozinho, mas a hora que chega e onde o cardeal ficará hospedado não foi informada.

De acordo com matéria da CNN, Dom Sérgio da Rocha seria "aquele com maior potencial". “Se fosse colocar um brasileiro [na lista de cotados] seria ele”, relatou a fonte anônima da CNN.

Paulista de Dobrada, cidade do estado de São Paulo, e cidadão baiano da cidade de Salvador, Dom Sérgio cumpre uma das regras da Igreja que determina que apenas cardeais com menos de 80 anos estejam aptos a votar. Além de Dom Sérgio, outros sete cardeais brasileiros também vão participar da escolha do novo líder da Igreja Católica.

Quem é Dom Sérgio

Com um pé no Vaticano, Dom Sérgio da Rocha integra organismos importantes do Vaticano, como o Conselho da Secretaria Geral do Sínodo dos Bispos; a Pontifícia Comissão para a América Latina (CAL) e a Congregação para o Clero; Congregação para os Bispos.

Dom Sérgio também foi escolhido, em setembro de 2008, como arcebispo de Teresina. Três anos depois, em 2011, foi chamado pelo Vaticano para assumir o mesmo cargo na Arquidiocese de Brasília.

No dia 11 de março de 2020, Dom Sérgio foi nomeado Arcebispo de Salvador, o que o tornou Primaz do Brasil. A posse na Sé Primacial foi no dia 5 de junho do mesmo ano.

Lista de Favoritos

Além de Dom Sérgio da Rocha, também integram a lista de cardeais, outros brasileiros que devem participar da votação que deve escolher novo líder religioso. Entre eles estão, Jaime Spengler, presidente da CNBB e arcebispo de Porto Alegre, 64 anos; Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, 75 anos; Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, 74 anos; Paulo Cezar Costa, arcebispo de Brasília, 57 anos; João Braz de Aviz, arcebispo emérito de Brasília, 77 anos; Leonardo Ulrich Steiner, arcebispo de Manaus, 74 anos.

Confira lista completa de favoritos

Uma apuração do Portal A TARDE revelou que apesar disso, o favorito para o novo papado é o italiano Pietro Parolin, de 70 anos de idade. Segundo interlocutores brasileiros da Igreja Católica, por ter um perfil moderado, Parolin seria capaz de unir os mais progressistas e os mais conservadores do Conclave, podendo chegar mais facilmente aos dois terços necessários para a escolha.

Como funciona a votação

A votação para o novo papa, ou conclave, como é conhecida, é o ritual secular que marca a eleição dos novos papas e remete à votação secreta que é realizada na Capela Sistina, no Vaticano, de onde é lançada a fumaça branca quando o novo pontífice é escolhido.

Com a morte do papa Francisco, os 252 cardeais do Colégio Cardinalício terão a missão de eleger o novo líder da Igreja Católica. Após os rituais do velório e sepultamento do papa, o Vaticano passa por um período de luto de nove dias, quando convoca o Colégio Cardinalício.

Os cardeais ficam instalados na Casa Santa Marta. Antes da votação propriamente, ocorrem as reuniões gerais em que todos os cardeais participam e discutem os problemas da igreja e do mundo atual.

Para a segunda parte, a votação na Capela Sistina, participam apenas os cardeais com menos de 80 anos. O número máximo de cardeais eleitores é estabelecido em 120, embora atualmente haja 135 com direito a voto - e, como no passado, podem ser concedidas exceções.

Se a eleição começar no período da tarde, o primeiro dia terá apenas um processo de votação. Já os seguintes terão até quatro votações, sendo duas de manhã e duas à tarde. Cada cardeal escreve o nome do escolhido em um papel retangular e deposita em uma urna. Após a sessão, dois apuradores abrem os papéis e leem silenciosamente os nomes, enquanto um terceiro os pronuncia em voz alta.

Caso haja um eleito, o decano pergunta se ele aceita o cargo e qual o nome escolhido para exercer o pontificado. Caso o cardeal escolhido aceite o cargo, as cédulas são queimadas com um aditivo branco, mostrando ao mundo que um novo papa foi eleito.

Morte do Papa

O argentino Jorge Mario Bergoglio, mais conhecido como Papa Francisco, líder máximo da Igreja Católica Apostólica Romana, morreu na segunda-feira, 21, aos 88 anos de idade.

“Às 7h35 desta manhã, o bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da sua Igreja", anunciou o cardeal Kevin Ferrell, camerlengo do Vaticano.

O jesuíta Francisco foi o Papa de número 266 e liderou o Vaticano pelos últimos 12 anos, revolucionando a Igreja Católica através de seus hábitos simples.