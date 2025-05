Cardeal Sérgio da Rocha exalta gestos e simplicidade do Papa Francisco

Papa Francisco morreu nesta segunda-feira, 21 - Foto: Bernardo Rego/Ag. A TARDE

Após a morte do papa Francisco, nesta segunda-feira, 21, o Cardeal Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador que vai participar do Conclave para escolha do novo papa, exaltou a simplicidade do pontífice como uma das marcas mais fortes e transformadoras de seu legado. Segundo Dom Sérgio, os gestos concretos do Papa foram capazes de provocar impacto não apenas na Igreja Católica, mas também na sociedade em geral.

“Os gestos do Papa Francisco repercutiu muito na Igreja e no mundo, não só pelas suas implicações internas na minha Igreja, mas pelo significado ético, religioso, político, nos seus ensinamentos, daquilo que ele fez, daquilo que ele realizou e nos ensinou a fazer. Eu já ouvi em diversas ocasiões que o Papa Francisco não ensinava apenas pelos seus escritos e pronunciamentos, mas pelos seus gestos concretos”, afirmou o arcebispo.

“A própria escolha do nome, Francisco, já expressava esta simplicidade. O modo como ele se dirigiu à sua primeira bênção, lá na praça de São Pedro, a qual ele foi eleito em 13 de março de 2013. A opção pela moradia, por sua residência na Casa Santa Marta. Tudo isso já revelado desde o início, esse jeito simples do papa que encantou o mundo e que foi um dos traços marcantes do seu porto de casa", completou.

Próximos passos

Segundo Dom Sérgio, Francisco sempre buscou uma Igreja cada vez mais fiel a Cristo e deixou um legado a ser seguido. Para ele, o próximo pontificado herdará não apenas o exemplo, mas também a esperança deixada pelo líder argentino. “Certamente o novo pontificado vai receber essa esperança tão bela que o Papa nos deixou, e o desafio de dar sequência”, completou.