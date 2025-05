Conheça arcebispo de Salvador que pode ser o novo papa

Dom Sérgio cumpre uma das regras da Igreja, a qual determina que apenas cardeais com menos de 80 anos estejam aptos a votar - Foto: Shirley Stolze

Entre os cardeais brasileiros incluídos na lista oficial do Vaticano para participar do Conclave, eleição que vai escolher o novo pontífice da Igreja Católica, após a morte do Papa Francisco, está Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador e primaz do Brasil. De acordo com as normas canônicas, o processo deve ocorrer entre 15 e 20 dias.

Ao 11 de março de 2020, Dom Sérgio foi nomeado Arcebispo de Salvador, o que o tornou Primaz do Brasil. A posse na Sé Primacial foi no dia 5 de junho do mesmo ano.

Entre as principais atividades de Dom Sérgio da Rocha, na Igreja Católica, são as de:

Membro da Comissão Episcopal para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB (2007–2011);

Presidente da Comissão Episcopal para Doutrina da Fé da CNBB (2011–2015);

Presidente do Departamento de Vocações e Ministérios do Conselho Episcopal Latino-americano (CELAM), entre 2007 e 2011;

Representante da CNBB na XIII Assembleia do Sínodo dos Bispos sobre a Nova Evangelização (2012) e na XIV Assembleia do Sínodo sobre a Família (2014);

Criado Cardeal pelo Papa Francisco no Consistório de 19 de novembro de 2016, na Basílica de São Pedro, recebendo o título da Basílica de Santa Cruz na Via Flaminia, em Roma.

Dom Sérgio também presidiu a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) de 2015 a 2019 e foi relator geral da XV Assembleia dos Bispos, em 2018, que teve como tema central a juventude.

Dom Sérgio da Rocha, atualmente integra organismos importantes do Vaticano, como o Conselho da Secretaria Geral do Sínodo dos Bispos; Pontifícia Comissão para a América Latina (CAL) e a Congregação para o Clero;Congregação para os Bispos.

Dom Sérgio assumiu já foi ainda, arcebispo de Teresina em setembro de 2008. Três anos depois, em 2011, foi chamado pelo Vaticano para assumir o mesmo cargo na Arquidiocese de Brasília.

Aos 65 anos, Dom Sérgio cumpre uma das regras da Igreja que determina que apenas cardeais com menos de 80 anos estejam aptos a votar. Além de Dom Sérgio, outros sete cardeais brasileiros também vão participar da escolha do novo líder da Igreja Católica. São eles: Sérgio da Rocha, Primaz do Brasil e arcebispo de Salvador, 65 anos; Jaime Spengler, presidente da CNBB e arcebispo de Porto Alegre, 64 anos; Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, 75 anos; Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, 74 anos; Paulo Cezar Costa, arcebispo de Brasília, 57 anos; João Braz de Aviz, arcebispo emérito de Brasília, 77 anos; Leonardo Ulrich Steiner, arcebispo de Manaus, 74 anos.

Até a eleição do novo papa, a condução da Santa Sé fica sob a responsabilidade do Colégio Cardinalício, composto hoje em dia por 226 cardeais. Desses, 132 têm direito a voto no Conclave. Os outros 94, todos com 80 anos ou mais, são considerados cardeais não eleitores e, portanto, não participam da votação.