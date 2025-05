Em Estoril, há 40 anos, Senna deu 1º passo da brilhante carreira na F1

Senna em exibição brilhante no GP de Estoril, em 1985, sob chuva, que levou à primeira vitória na carreira - Foto: Reprodução

Foi ao 21 de abril de 1985, após vencer o GP de Estoril de F1, de forma brilhante, foi que os olhares dos amantes do automobilismo, tanto no Brasil, quanto no mundo, começaram a ficar atentos para uma jovem promessa das pistas.

Ali estava Ayrton Senna da Silva, brasileiro, 25 anos, que sob chuva torrencial, conquistava a primeira vitória na Fórmula 1. Lá se vão 40 anos de lembranças, não só por esse momento, como também por tudo que conquistou durante a carreira.

Na ocasião de estreia, Senna corria pela Lotus-Renault, e já demonstrava desde então, o enorme talento. Seria só apenas uma corrida? A dúvida de quem esperava a consolidação de Senna nas pistas, veio exatamente no Grande Prêmio de Estoril, em Portugal, onde Senna superou as condições climáticas e mostrou o quão diferente seria como piloto, inclusive sendo o pole position na ocasião. Diversos pilotos chegaram a considerar que a prova seria impossível de ser realizada, o que para Senna não foi problema, foi lá e venceu.

Após o início avassalador, o resto foi história. Senna conquistou 41 vitórias, três títulos mundiais e um legado eterno com a estampa de ícone das pistas, após a morte em 1994 no GP de Imola.