Oito bancos brasileiros estão entre os melhores do mundo segundo a Fort - Foto: Ag. A TARDE | Reprodução | Freepik

A revista americana Forbes, divulgou, no dia 9 de abril, uma lista com os melhores bancos do mundo em parceria com a Statista, empresa de análise de mercado, e nela, oito bancos brasileiros são incluídos, com dois deles sendo digitais.

A pesquisa foi feita por meio de entrevistas, onde foram ouvidas 50 mil pessoas em 34 países em 17 idiomas diferentes no período de outubro a dezembro de 2024, clientes e ex-clientes avaliaram as instituições onde possuem ou possuíram contas correntes ou poupanças. Somada a avaliação de satisfação, os participantes responderam se recomendariam os bancos a outras pessoas.

Além disso, os entrevistados deram notas baseadas em cinco critérios: confiabilidade; termos e condições (como tarifas e taxas); atendimento ao cliente (tempo de espera e eficiência dos funcionários); serviços digitais (facilidade de uso das plataformas online) e qualidade do aconselhamento financeiro.

Bancos digitais no topo

No recorte brasileiro da lista, há um destaque para os dois primeiros colocados que são Bancos Digitais, o primeiro, Nubank, foi líder também na lista mexicana, tendo destaque na lista mundial. A empresa possui cerca de 100 milhões de clientes no Brasil.

Já o PagBank, apareceu na lista pela primeira vez ocupando a segunda posição e, assim como o Nubank, é um banco 100% digital.

Veja a lista dos melhores bancos do Brasil:

Oito bancos brasileiros foram incluídos na lista mundial publicada pela Forbes

Nubank – Fundado em 2013, com sede em São Paulo, Brasil.

PagBank – Fundado em 2006, com sede em São Paulo, Brasil.

Inter&Co – Fundado em 1994, com sede em Belo Horizonte, Brasil.

Itaú Unibanco – Fundado em 1924, com sede em São Paulo, Brasil.

Sicredi – Fundado em 1995, com sede em Porto Alegre, Brasil.

Banco BTG Pactual – Fundado em 1983, com sede em São Paulo, Brasil.

Bradesco – Fundado em 1943, com sede em São Paulo, Brasil.

Banco Sofisa – Fundado em 1961, com sede em São Paulo, Brasil.