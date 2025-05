Morre segunda vítima de ovo de Páscoa envenenado no MA

Mirian Lira, 32, com os filhos Evelyn, 13, e Luís Fernando, 7 - Foto: Reprodução | TV Mirante

A segunda vítima de um ovo de páscoa possivelmente envenenado morreu ao meio dia desta terça-feira, 22, em Imperatriz, no Maranhão. Evely Fernanda Rocha Silva, 13 anos, teve um choque vascular refratário associado a uma falência múltipla de órgãos.

A morte foi confirmada pelo Hospital Municipal de Imperatriz, onde ela estava internada desde quando comeu o ovo, na noite do dia 16 de abril.

"A equipe médica adotou todas as medidas terapêuticas cabíveis, seguindo os protocolos estabelecidos, mas infelizmente o quadro clínico apresentou grave e rápida deterioração, sem resposta ao tratamento", informou o hospital.

Evely é irmã de Luís Fernando, 7 anos, que comeu o mesmo ovo e também morreu. Além dos dois irmãos, a mãe, Mirian Lira, de 36 anos, comeu o chocolate e está internada no Hospital Municipal de Imperatriz, em situação estável.

Mirian esteve por vários dias entubada na UTI, mas foi extubada na tarde do último domingo, 20, segundo a família. De acordo com o boletim do Hospital Municipal de Imperatriz, caso se mantenha bem, ela deve receber alta nas próximas 72 horas.

Prisão da suspeita

Na última quinta-feira, 17, Jordélia Pereira Barbosa, 35 anos, foi presa sob suspeita de envenenar a família. Conforme a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), ela é ex-namorada do atual companheiro de Mirian.

A polícia identificou a suspeita após analisar imagens de câmeras de segurança, comprovantes de compra e depoimentos de familiares. Jordélia foi capturada por uma equipe da Delegacia Regional de Santa Inês em um ônibus interurbano, na cidade de Santa Inês, onde mora.

Segundo a SSP, a apuração do inquérito segue, tendo sido decretada a prisão preventiva (sem prazo) da suspeita. Ela deve responder por dois homicídios consumados e uma tentativa de homicídio.

Foram apreendidos com a suspeita, além de óculos e perucas, restos de chocolate, remédios e bilhetes de passagens de ônibus.