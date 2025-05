Vídeo: onça que matou caseiro é capturada no Pantanal

Animal foi capturado na madrugada de quinta, 24 - Foto: Reprodução/Instagram

A onça-pintada responsável pelo ataque que resultou na morte do caseiro Jorge Ávalo, de 60 anos, foi capturada pela Polícia Militar Ambiental na madrugada desta quinta-feira, 24, no Pantanal de Aquidauana (MS). De acordo com informações oficiais, trata-se de um macho com 94 quilos.

O animal foi encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), em Campo Grande, onde passará por exames para avaliação de seu estado de saúde. Para garantir a segurança e o manejo adequado, a Polícia Militar Ambiental informou que o CRAS será isolado, com acesso restrito apenas a pessoas autorizadas.

Relembre o caso:

O ataque da onça ocorreu na manhã de segunda-feira, 21, quando Jorge foi visto pela última vez no pesqueiro onde trabalhava, às margens do rio Miranda. Devido ao estado em que o corpo foi encontrado, o sepultamento ocorreu em caixão fechado, sem velório.

O corpo da vítima foi encontrado por um guia turístico, que também foi atacado pela onça e sofreu ferimentos no braço. Ele foi socorrido e encaminhado para atendimento médico no município de Miranda. Após o ataque, o animal fugiu para a vegetação densa da região.