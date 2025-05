'Gravetinho': conheça o traficante do CV dono da corrente usada por Boca de 09

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Diego Pinto de Albuquerque, mais conhecido como 'Gravetinho' ou 'GVT', é o traficante dono da corrente de ouro ostentada pelo influenciador baiano Boca de 09. Após a repercussão do caso nesta quarta-feira, 23, o nome do traficante veio à tona, despertando curiosidade entre a população baiana.

Sempre coberto de ouro e fortemente armado, 'Gravetinho' é uma das principais lideranças do Comando Vermelho (CV) em dois pontos de tráfico no Rio de Janeiro.

O traficante gosta de ostentar poder, dinheiro e sempre anda carregando 10kg de ouro no pescoço com as siglas 'GVT'. Com uma grande espessura, as correntes usadas por ele chamam a atenção dos frequentadores de bailes funk por onde o traficante costuma circular.

Além de ser frequentador assíduo dos bailes funks, ele mesmo costuma promover festas, sempre repletas de drogas e fuzis. Segundo investigações policiais, 'Gravetinho' comanda o tráfico principalmente no Morro da Congonha, em Madureira, e gerencia o andamento do crime no Morro do Faz Quem Quer, em Rocha Miranda, Zona Norte do Rio.

GVT também é amigo próximo de e Wilton Carlos Rabelho Quintanilha, conhecido como Abelha, um dos líderes do CV no Complexo da Maré.

Casa de luxo

Gravetinho construiu um império em uma das favelas do Rio de Janeiro, com uma mansão luxuosa equipada com piscina de borda infinita, banheira de hidromassagem, piso em porcelanato polido, torneira gourmet flexível cromada, ⁠frigobar, área gourmet equipada com churrasqueira, além de outros itens com alto valor agregado.

No final do ano passado, a polícia realizou uma operação policial no imóvel, mas a casa havia sido esvaziada antes da ação policial. Até o momento, GVT segue foragido.

Polêmica com Boca de 09

O influenciador baiano de 16 anos, Vinícius Oliveira Santos, conhecido como Boca de 09, se envolveu em uma polêmica nas redes sociais nos últimos dias após publicar uma foto fazendo o número “2” com as mãos e usando um cordão associado a um traficante da facção criminosa Comando Vermelho (CV), que comanda dois pontos de tráfico no Rio de Janeiro.

Após a repercussão negativa, ele negou envolvimento com a facção criminosa e desativou seu perfil no Instagram

Em nota, a assessoria jurídica do influencer informou que, na ocasião da foto, "uma pessoa lhe pediu uma foto e ofereceu o uso de um cordão, cujo uso momentâneo foi capturado e viralizou". Ela também disse que ele "jamais teve ou terá vínculo com qualquer grupo criminoso".

"Importante destacar que Vinicius, que não reside no Rio de Janeiro, não sabia a quem pertencia o acessório, tampouco que ele estaria ligado, supostamente, a qualquer facção criminosa. A interpretação de que ele faria, na imagem, um gesto aludindo a facção criminosa é incorreta", declarou a equipe.

O advogado de Boca de 09 também disse que "o sinal feito por Vinícius é um gesto inocente, sempre presente em outros registros já publicados por ele nas suas redes sociais, inclusive ao lado de figuras como Neymar e Messi. Não há qualquer identidade ou semelhança com qualquer gesto de qualquer facção criminosa".

Quem é Boca de 09?

Natural de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, Boca de 09 acumula mais de 11 milhões de seguidores nas redes sociais. Ele ficou conhecido através de vídeos humorísticos, sendo o primeiro viral um em que comia “pão com pão”.

O influenciador também ganhou destaque internacional após um encontro inesperado com o astro da NBA Jimmy Butler, com quem jogou truco e futevôlei nos Estados Unidos.

Ele já viajou de jatinho para participar do aniversário de Neymar ao lado de Messi, Verratti e Hakimi, e interagiu com estrelas do Real Madrid como Vini Jr., Camavinga e Bellingham.

“Boca” também fez sucesso como streamer de Free Fire. Ele chegou a jogar com Victor “Coringa” Augusto, um dos maiores gamers do Brasil.