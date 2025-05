Boca de 09 nega envolvimento com o CV: "Fechado com ninguém"

Foto do influenciador foi registrada no Rio de Janeiro - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Após a foto em que usa a corrente de um traficante do Comando Vermelho (CV) e faz sinal associado à facção carioca viralizar, o influenciador baiano Vinícius Oliveira Santos, conhecido como 'Boca de 09', publicou um vídeo nas redes sociais negando qualquer relação com grupos criminosos.

“Só para esclarecer para vocês que estão falando aí que eu estou fechado com isso, fechado com aquilo. Rapaziada, não estou fechado com ninguém”, disse o influenciador.

“O que aconteceu é que eu estava curtindo o show do Oruam, baile de favela, e você sabe, eu sou conhecido. Chegou um daqui, um de lá, mandou botar o cordão, tirei a foto, não sabia de quem era, não sabia de quem era o dono. Quando fiquei sabendo, apaguei a foto", completou o baiano.

O cordão em questão pertence ao traficante conhecido como Gravetinho, famoso nas redes por ostentar bens adquiridos com o tráfico de drogas. Segundo as forças de segurança do Rio de Janeiro, ele é apontado como um dos líderes do CV no Morro da Congonha, em Madureira, e no Morro do Faz Quem Quer, na zona norte da capital fluminense.



Em nota, a assessoria jurídica do influencer informou que, na ocasião da foto, "uma pessoa lhe pediu uma foto e ofereceu o uso de um cordão, cujo uso momentâneo foi capturado e viralizou". Ela também disse que ele "jamais teve ou terá vínculo com qualquer grupo criminoso".

"Importante destacar que Vinicius, que não reside no Rio de Janeiro, não sabia a quem pertencia o acessório, tampouco que ele estaria ligado, supostamente, a qualquer facção criminosa. A interpretação de que ele faria, na imagem, um gesto aludindo a facção criminosa é incorreta", declarou a equipe.

O advogado de Boca de 09 também disse que "o sinal feito por Vinícius é um gesto inocente, sempre presente em outros registros já publicados por ele nas suas redes sociais, inclusive ao lado de figuras como Neymar e Messi. Não há qualquer identidade ou semelhança com qualquer gesto de qualquer facção criminosa".