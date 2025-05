Além da corrente de líder do CV, Boca de 09 acumula polêmicas; relembre

Na imagem à esqueda, Boca de 09 se apoia em um pênis de borracha. À direita, ele toca o órgão genital de um cavalo - Foto: Reprodução

Vinícius Oliveira Santos, mais conhecido como Boca de 09, voltou aos holofotes após publicar uma foto em que aparece fazendo o número “2” com as mãos e usando um cordão associado a um traficante da facção criminosa Comando Vermelho (CV). Além dessa polêmica, Boca de 09, de 16 anos, já esteve envolvido em uma série de episódios que levantam preocupações ainda mais graves, principalmente pelas suas falas e ações com teor sexual na adolescência.

'Não recuso buracos'

Com 13 anos na época, o influenciador participou do podcast Groselha Talk, onde afirmou, em tom sexual, que “não recusava buracos” e que o que viesse era “lucro”. Na mesma participação, cantou a música “Casei com a putaria”, de Kotim, MC Ryan SP e MC Paiva ZS. Os outros participantes do podcast dão risada do garoto.

Tamanho

Em outra situação, um vídeo mostra Boca de 09 dançando de cueca ao lado de Mc Ryan SP. Além de mais insinuações de que o menino seria gay, os internautas também comentaram sobre o tamanho da sua genitália.

Promessa de DJ

Já em outro momento selecionado, uma DJ manda um recado para Boca de 09, a qual disse que quando ele completar 18 anos de idade e der conta do recado, ela vai estar disponível para ele.

Pênis de borracha

Um vídeo publicado por Jon Vlogs também viralizou: nele, o adolescente aparece apoiado em um pênis de borracha, sentado em uma escada. Ao perceber as risadas e insinuações dos adultos, rapidamente larga o objeto.

Contato com cavalo

Em um segundo vídeo, Boca de 09 aparece tocando o órgão genital de um cavalo. O conteúdo foi compartilhado pelo próprio influencer em seu stories do Instagram. Após crítica nas redes sociais, ele justificou que tudo aconteceu sob a supervisão de uma veterinária, pois comprou dois potros para procriarem e todos estavam aprendendo a fazer inseminação artificial.

“F*da-se, tem tudo gravado, tinha um profissional, tinha uma veterinária”, disse.

Beijo em 3 mulheres

Em outro momento, durante um show em 2024, Boca de 09 dá cantada em 3 meninas no palco e acaba beijando todas elas.

🚨VEJA: Boca de 09 dá cantada em 3 meninas no palco durante durante show e acaba beijando todas elas.



Pesca de tubarão

Boca de 09 foi criticado pelos internautas após pescar um tubarão martelo. A pesca do animal é liberada nos Estados Unidos, local que Boca capturou o peixe, ao contrário do Brasil, que é considerado crime ambiental.

🚨VEJA: Boca de 09 é criticado pelos internautas após pescar um tubarão martelo.



10 x 1

Durante um programa de Nobru, no Youtube, Boca de 09, foi colocado para flertar com 10 meninas maiores de idade.

Lançamento de bebida

No show do Alok em Florianópolis, em dezembro de 2024, Boca de 09 jogou bebida no público durante a música "Banho de Chuva", o que causou confusão com os seres humanos socializados.

"Às vezes a favela vence, mas esquece que troféu sem educação é tipo diploma sem saber ler: não vale nada!"

No show do Alok em Florianópolis, Boca de 09 jogou bebida no público durante a música "Banho de Chuva", o que causou confusão com os seres humanos socializados.



Desentendimento

No mês passado, Boca de 09 se desentendeu com o influencer Guincheiro Bruto durante a remoção da Ferrari de Jon Vlogs. Após pedidos para que saísse da frente do guincho, Boca rebateu com tom ameaçador: “Vou mandar a tropa te pegar”.