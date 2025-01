Boca de 09 causa tumulto em show de Alok ao jogar bebida no público

O influenciador é conhecido por sua personalidade irreverente e por atrair um público jovem - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O influenciador digital Vinicius de Oliveira, conhecido como Boca de 09, se envolveu em uma confusão durante um show do DJ Alok, após jogar bebida no público. O incidente ocorreu no momento em que o DJ tocava a música Banho de Chuva, de Vanessa da Mata, e foi registrado por pessoas que estavam próximas ao influenciador.

Aos 16 anos e aparentemente embriagado, Boca de 09 levantou o copo, girou e arremessou o líquido nas pessoas ao seu redor. A atitude gerou reclamações do público, que tentava aproveitar a apresentação. Algumas pessoas tentaram alertar o influenciador sobre o comportamento inadequado, mas ele ignorou as críticas, o que contribuiu para o início de um tumulto.

GENTE? O influenciador Boca de 09 joga bebida PARA O ALTO, atingindo o público presente em show de Alok, causando CONFUSÃO. pic.twitter.com/0J3YM7notN — UpdateCharts (@updatecharts) December 29, 2024

Amigos que acompanhavam o influenciador em um camarote tentaram acalmar os ânimos e contornar a situação, enquanto Boca de 09 aparentava não dar importância ao ocorrido. A atitude gerou repercussão negativa entre os presentes e nas redes sociais, onde vídeos da confusão começaram a circular.

