Crianças de Uganda viralizam com coreografia de música de Ivete Sangalo; vídeo

Grupo Hyper Kids Africa dançando "Energia de Gostosa", de Ivete Sangalo - Foto: Reprodução | Instagram

O grupo Hyper Kids Africa, famoso na internet por abusar da criatividade nas coreografias de músicas no mundo todo, voltou a viralizar no Instagram. Desta vez, as crianças de Uganda 'jogaram duro' para interpretar corporalmente o ritmo de "Energia de Gostosa", nova música de Ivete Sangalo. A dança ficou tão boa que a artista baiana fez questão de compartilhar em sua conta oficial do Instagram.

Leia Mais:

>> VÍDEO: Ivete expõe intimidade com marido durante show

>> Prefeito revela se atenderá pedido feito por Ivete Sangalo

"Estourou!!!!! #energiadegostosa @hyperskidsafrica love u", disse na postagem.

O grupo, formado exclusivamente por crianças do país de Uganda, na África, já ultrapassou os 9k de seguidores e hoje acumula mais de 9,3 milhões de fãs que os acompanham pelas redes sociais. Apesar de inventar coreografias de músicas do mundo todo, as canções brasileiras parecem estar entre as favoritas dos jovens.

Recentemente, eles também 'quebraram' a internet com uma versão de Tchakabum, "Dança da Mãozinha", onde eles simulam pessoas do mundo todo dançando o ritmo. No ano passado, foi "Zona de Perigo", de Leo Santana, canção vencedora do troféu Bahia Folia em 2023, que embalou a garotada.