Conheça Boca de 09, influenciador que posou com cordão de chefe do CV

Boca de 09 ficou conhecido nas redes sociais ao publicar vídeos de humor - Foto: Foto: Reprodução | Youtube

Boca de 09 se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta quarta-feira, 23, após posar com um cordão de ouro do líder da facção criminosa Comando Vermelho, conhecida pela sigla CV.

A foto acabou viralizando nas redes sociais e o jovem, de 16 anos, recebeu diversas ameaças, chegando a desativar seu perfil do Instagram após o ocorrido. “Rapaziada, eu não estou fechado com ninguém. O que aconteceu é que eu estava curtindo o show do Oruam, no baile, na favela, e você sabe, eu sou conhecido”, explicou ele.

“Chegou um daqui, um de lá, botei o cordão e tirei a foto, não sabia de quem era, não sabia quem era o dono. É isso, quando fiquei sabendo, apaguei a foto”, completou o rapaz, deixando claro que não tem envolvimento com o crime.

Em nota, a assessoria jurídica do influencer informou que, na ocasião da foto, "uma pessoa lhe pediu uma foto e ofereceu o uso de um cordão, cujo uso momentâneo foi capturado e viralizou". Ela também disse que ele "jamais teve ou terá vínculo com qualquer grupo criminoso".

"Importante destacar que Vinicius, que não reside no Rio de Janeiro, não sabia a quem pertencia o acessório, tampouco que ele estaria ligado, supostamente, a qualquer facção criminosa. A interpretação de que ele faria, na imagem, um gesto aludindo a facção criminosa é incorreta", declarou a equipe.

O advogado de Boca de 09 também disse que "o sinal feito por Vinícius é um gesto inocente, sempre presente em outros registros já publicados por ele nas suas redes sociais, inclusive ao lado de figuras como Neymar e Messi. Não há qualquer identidade ou semelhança com qualquer gesto de qualquer facção criminosa".

Mas afinal, quem é Boca de 09?

Batizado como Vinícius Oliveira Santos, o jovem, de 16 anos, nasceu na cidade de Camaçari, região Metropolitana de Salvador, na Bahia, e morava no bairro Parque das Mangabas. Ele é filho único de Diana Santos, que trabalhava como faxineira para dar uma vida melhor ao herdeiro.

O garoto ficou conhecido na internet ainda criança, quando passou a compartilhar alguns vídeos de humor e paródias, em 2020. Seu primeiro sucesso nas redes sociais foi com o vídeo em aparece comendo “pão com pão”. O rapaz também publicou uma gravação ligando para o Coronavírus, na época da pandemia causada pela Covid-19.

Viralizando a cada post, o jovem seguiu com os vídeos de humor e também passou a realizar lives jogando Free Fire, se tornando um streamer de sucesso em poucos meses. Atualmente, ele acumula mais de 11 milhões de seguidores em suas redes sociais.

Com o dinheiro recebido com o trabalho na internet, ele ajudou a terminar de construir a casa da família e se mudou para São Paulo pouco tempo depois com a mãe, que abandonou o emprego de faxineira.

Amizades famosas

Com a mudança para a capital paulista, o famoso foi sendo incluído no meio de personalidades conhecidas da mídia, como o jogador de futebol Neymar, que atualmente defende o Santos.

Além do atleta, Boca de 09 passou a andar frequentemente com o influenciador Jon Drops, que compartilha diversos vídeos com ele em seu canal do Youtube e nas redes sociais, como Instagram e TikTok.

O baiano já viajou de jatinho e passou o aniversário de Neymar com Messi, Verratti e Hakimi. Além de protagonizar resenhas com os craques do Real Madrid, Vini Jr., Cama Vinga, Bellingham e o jogador de basquete Jimmy Butler.