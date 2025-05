Tripulação atinge carga horária de trabalho e voo é cancelado

Passageiros receberam R$50 e foram orientados a aguardar voo previsto para a madrugada da quinta-feira, 24 - Foto: Reprodução G1

Uma situação inusitada foi registrada, na tarde desta quarta-feira, 23, no Aeroporto Internacional de Aracaju - Santa Maria. Um voo da GOL que decolaria em direção ao Galeão, no Rio de Janeiro, foi cancelado após a tripulação atingir a carga horária de trabalho.

"Estamos num grupo de 16 pessoas. A maioria da terceira idade. Começou a atrasar e disseram que a aeronave estava vindo de Salvador. Até falarem que o voo tinha sido cancelado e que a tripulação já havia cumprido a carga horária e não poderia extrapolar”, disse a funcionária pública aposentada, Denise Geraldo Lima, em conversa com o G1. Ela estava acompanhada da mãe de 87 anos.

Ainda segundo a senhora, os passageiros que não são de Sergipe receberam um voucher no valor de R$ 50 para permanecerem no aeroporto até a madrugada desta quinta-feira, 24, quando sairá um outro voo para o Rio de Janeiro. Já os moradores do estado receberam um valor referente ao transporte para retornarem para suas casas.

A GOL emitiu uma declaração para os passageiros classificando a situação como atraso, apesar da previsão indicar que o voo sairia de Aracaju durante a tarde.

Conforme o Sindicato dos Aeronautas, um tripulante não deve ser escalado para uma jornada, sem que tenha a oportunidade de sono de 8 horas consecutivas dentro das 12 horas que antecedem o voo.