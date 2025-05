Mulher vai parar na UTI após alisar o cabelo; saiba o que aconteceu

Mulher precisou ficar internada sete dias e passar por três sessões de hemodiálise - Foto: Freepik

A consultora comercial Adrielly Silva, de 32 anos, foi internada por sete dias em estado grave por conta de uma reação adversa a alguns produtos químicos utilizados no processo de alisamento de cabelo.

Além da internação, a consultora precisou passar por três sessões de hemodiálise, recebendo alta na última segunda-feira, 21, em Fortaleza.

O que aconteceu com a consultora comercial?

De acordo com Adrielly, o problema todo teve início pouco antes de uma viagem a trabalho. "Eu passei 8 anos sem alisar o cabelo. Por eu tá trabalhando viajando, pra facilitar meu dia a dia com o cabelo, resolvi alisar novamente. Uma amiga me indicou o salão e eu fui", relembra a consultora ao G1.

Enquanto fazia o procedimento, ela começou a se sentir mal, inicialmente com uma queimação no couro cabeludo. Depois disso, quando foi começar a pranchar o cabelo, sentiu náuseas e chegou a vomitar. No momento, ela pensou que o mal estar seria por conta da marmita que havia comido.

Ainda enquanto estava no salão, sentiu dores nas costas, e, ao chegar em casa, tomou um anti-inflamatório. "Nunca imaginei que seriam meus rins parando. Eu imaginei que seria minha coluna por ter passado muito tempo sentada", contou Adrielly.

Mesmo sentindo dores, ela viajou a trabalho para São Paulo, no dia 10 de abril, e por conta do aumento das dores nas costas, ela voltou a Fortaleza no dia 13. Diretamente do aeroporto ela foi ao hospital, onde iria descobrir que estava com uma grave insuficiência renal.

Como foi feito o diagnóstico?

O motivo do problema foi descoberto pelo nefrologista que atendeu Adrielly que ao examiná-la viu seu cabelo descascando e questionou se ela havia feito progressiva, com a confirmação do procedimento, ele concluiu que essa era a origem do problema.

Após o diagnóstico, Adrielly passou 7 dias internada, sendo o maior tempo na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) sendo submetida a três sessões de hemodiálise. Ela recebeu alta no dia 21 de abril, segunda feira, e seguirá fazendo acompanhamento médico para saber se seus rins voltaram ao normal.

O que causou a insuficiência renal?

De acordo com a TV Verdes Mares, que teve acesso ao boletim médico, uma possível causa da insuficiência foi uma intoxicação por ácido glioxílico. Tal substância é utilizada em alguns procedimentos capilares, se tornando popular após a proibição do formol pela Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Vale ressaltar que o uso do ácido glioxílico não é regulamentado pela Anvisa e seu uso pode gerar efeitos adversos.