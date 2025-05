R$ 202 milhões perdidos na Mega-Sena; conheça história de empresária

Bilhete da Mega-Sena - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A empresária Mara Hoffmann, dona de uma ótica na cidade de São Bento, na Paraíba, ficou bem perto de se tornar multimilionária. No dia 28 setembro de 2022, o sorteio da Mega-Sena foi com os exatas dezenas da sua aposta, mas a alegria virou tristeza com a descoberta de que a loteria não registrou a sua aposta. O prêmio, que seria conquistado sozinho, era de R$ 201,9 milhões.

Depois de ver o sorteio e os números vencedores, Mara se dirigiu à casa da mãe, onde passou a virada de 28 para 29 de setembro de 2022 acordada com a família, já que ninguém conseguiu dormir. No entanto, a euforia virou decepção, já que no dia seguinte veio a notícia: sua aposta não foi registrada.

Mulher acertou dezenas para prêmio de R$ 201,9 milhões, mas lotérica não registrou sua aposta

"Foi quando tudo desabou. Eu tive uma frustração que não foi fácil”, relatou à coluna de Tácio Lorran, no Metrópoles.

Mara jogou as dezenas 03, 20, 22, 23, 37, 41 e 43. Ela contou que sonhou com os números sorteados antes de marcar a aposta. “Foi em um sonho que Deus me deu, anotei os números de madrugada”, disse a apostadora.

Resultado do concurso 2524 da Mega-Sena, com as dezenas que Mara supostamente apostou | Foto: Reprodução | Redes Sociais

No mesmo dia que apostou na Mega-Sena, Mara também jogou na Quina (04, 23, 38, 53 e 58) e na Lotofácil (04, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 e 25).

Foi então que deu início àconfusão. A funcionária que a atendeu na loteria não teria registrado a aposta supostamente vencedora da Mega-Sena. No lugar dela, a atendente teria passado duas vezes o da Quina e grampeado o respectivo comprovante.

“Ela (a funcionária) não estava prestando muita atenção (ao registrar os jogos), não. Era o tempo todo no celular e fazendo o trabalho dela”, relembrou.

Mara foi à lotéria no dia seguinte ao sorteio da Mega-Sena, conversou com a gerente e viu as imagens da câmera de segurança, que segundo ela, atestaram o erro da funcionária. No entanto, ela não conseguiu uma cópia da filmagem.

Um dia depois, Mara acionou o Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) para ter acesso às imagens e aos dados das apostas. Ela também registrou boletim de ocorrência.

A empresária Mara Hoffmann | Foto: Arquivo Pessoal

Em fevereiro de 2024, a Justiça acatou a solicitação em 1ª instância. Já a lotérica recorreu da decisão e alegou que as imagens das câmeras de segurança não estão mais disponíveis porque são apagadas a cada 6 meses.

Constam imagens dos bilhetes da Mega-Sena, da Quina e da Lotofácil no processo. A lotérica questiona a forma como foi grafada e marcado o espelho da aposta, alegando ser uma aposta posterior. O valor pago pelo bilhete também é questionado. "Vemos que foram marcados 07 números, assim sendo, só esta aposta seria R$ 31,50. Diferente dos R$ 11,00 cobrados, referente a todas as apostas realizadas”, complementa.

À coluna, Mara Hoffman afirmou que não tem esperanças de reaver o prêmio da Mega-Sena de quase R$ 202 milhões