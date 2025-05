Áudio revela ofensas de João Neto à companheira por vestido; ouça

João Neto foi preso em flagrante por agredir a companheira - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Preso acusado de agredir a companheira em Alagoas, o advogado baiano João Neto teve um áudio divulgado na terça-feira, 22, que pode reforçar as investigações contra ele. Na gravação, o jurista aparece atacando a vítima com ofensas machistas.

Logo no início do áudio, é possível ouvir quando o João Neto exige que a mulher vá embora de casa e não poupa palavras ao criticar as roupas usadas por ela. “Pegue suas coisas e vá pra casa de sua mãe, eu não tô aqui pra tá minha mulher com uma saia com uma fenda, quando anda mostra o rabo, o rabo todo, com roupa de academia mostrando o tabacã* e o rabã*”, dispara o advogado.

A sequência da gravação revela o teor ainda mais violento e controlador da fala do jurista. Ele associa a roupa da companheira a uma suposta postura sexualizada. “Se você quer andar como solteira indo pra um lava jato com roupa de academia onde tem um monte de homem, eu não tô lhe chamando de put*, estou dizendo que seu comportamento está de put*. Agora se a carapuça lhe coube é porque que realmente tá recaindo sobre você.”

Nos momentos finais do áudio, o advogado volta a reafirmar os xingamentos. “Eu não estou aqui para colocar consciência em você, não, certo? Agora se você quer andar como uma put*, ande minha filha, mas ande sozinha, anda até nua porque não tem compromisso com ninguém.”, diz.

Ouça o áudio: