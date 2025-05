Ciclone extratropical traz temporal ao Brasil; saiba estados atingidos

Alerta do Climatempo é causado por ciclone extratropical - Foto: Xando Pereira | Ag. A TARDE

Um alerta do Climatempo foi emitido nesta quarta-feira, 23, por conta de uma grande área de instabilidade que avança sobre o Brasil causando grandes potenciais de temporais. Essas áreas se formaram por causa de um ciclone extratropical próximo à costa Sudeste do país. O aviso é válido a partir desta quarta-feira, 23, indo até esta sexta-feira, 25.

Neste período de três dias, existe a condição de alagamentos ou enchentes por conta do grande volume de chuvas estipulados, além disso, deve-se manter uma atenção especial a áreas de encosta pois existe um risco de deslizamentos. Além disso, é possível que galhos e até árvores venham a cair por conta dos fortes ventos.

No decorrer desta quarta-feira, 23, temporais são previstos para o Mato Grosso do Sul, principalmente na região oeste. Já na quinta-feira, 24, o centro-sul e leste do Mato Grosso do Sul são afetados, além do estado do Paraná, parte de Santa Catarina e o estado de São Paulo, serão atingidos.

Já na sexta-feira, 25, a chuva diminui um pouco no sul do Brasil porém segue frequente em São Paulo.