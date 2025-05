Três pessoas são internadas após suposto envenenamento de torta

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil - Foto: Polícia Civil/Divulgação

Três pessoas estão internadas em estado grave na UTI após consumirem uma torta de frango comprada em uma padaria de Belo Horizonte. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e a suspeita é de que o alimento consumido pelo casal de 23 e 24 anos e uma idosa de 78 teria sido envenenados.

De acordo com a Polícia Militar, eles foram acionados na terça-feira, 22, por hospitais de Belo Horizonte e Sete Lagoas, onde as vítimas foram internadas com sintomas compatíveis com intoxicação. Familiares relataram que os três haviam comido uma torta e uma empada adquiridas em uma padaria na região da Pampulha. Horas após o consumo, o casal retornou ao estabelecimento reclamando do forte cheiro e do sabor azedo da torta, e teve o dinheiro reembolsado.

De acordo com o Folha de S. Paulo, o dono da padaria afirmou que os salgados haviam sido produzidos no sábado, 19, e congelados até a venda. Segundo ele, o responsável pelo preparo foi um padeiro freelancer que trabalhou por seis dias e não deixou contato. O pagamento foi feito em dinheiro, e o comerciante disse não ter comprovantes nem imagens de segurança, pois, segundo ele, as câmeras teriam sido danificadas em um incêndio recente.

O casal, que havia visitado a casa da idosa na segunda, passou mal na madrugada do dia seguinte, após ter retornado a Sete Lagoas. Eles foram dirigidos para um hospital da cidade e foram encaminhados para a UTI, onde estão entubados em estado grave. A idosa precisou ser reanimada pelo próprio filho na manhã de terça, 22, e também está em estado grave em um hospital de Belo Horizonte.

A polícia e a perícia investigam o caso e coletaram amostras dos alimentos vendidos na padaria para análise.