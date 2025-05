Policial militar é preso por matar casal após discussão em bar

Policial teria matado casal com ajuda de comparsa - Foto: Reprodução Redes Sociais

O policial militar Robson Reggys Ferreira Lopes foi preso, nesta terça-feira, 22, suspeito de de assassinar um casal, na madrugada da sexta-feira, 18, em Paço do Lumiar, no Maranhão. Segundo a Polícia Civil do Maranhão, um homem identificado como George Washington também participou do crime. Ele segue foragido.

Conforme a PC, Robson integra a Banda de Música da Polícia Militar do Maranhão (PMMA) e, no dia do crime, estava de folga. De acordo com o G1, a polícia revelou ainda que o soldado já responde a outros processos.

''Durante a análise das câmeras de segurança, foi identificado um desentendimento entre os suspeitos e as vítimas em um bar. Após a confusão, o casal deixou o local e foi seguido pelos suspeitos até uma ponte, onde foram executados’’, afirmou o tenente-coronel Diogenes.

A motivação para o crime e para o desentendimento no bar ainda são desconhecidas. Durante prisão do policial, foi apreendida uma arma de fogo. A Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP), segue investigando o caso e tenta localizar o outro suspeito.

O Crime

Um casal foi assassinado a tiros, na sexta-feira, 18, enquanto trafegava de motocicleta pela Ponte Verde, que liga a Estrada da Maioba (MA-202) à Estrada de Ribamar (MA-201), na Região Metropolitana de São Luís.

Segundo informações do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) da Polícia Militar do Maranhão (PMMA), o casal havia saído de um bar e foi seguido por criminosos. Ao chegarem à ponte, foram interceptados e alvejados.

Informações preliminares indicam que, antes de serem mortos, mulher e homem se envolveram em um desentendimento em um bar. Os corpos foram encontrados apoiados na mureta da ponte.