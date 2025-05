Banco digital anuncia maior rendimento e revela Anitta como embaixadora

Mercado Pago lança posicionamento de marca e estreia campanha nacional com a participação da artista - Foto: Jair Mendonça / PORTAL A TARDE

Com objetivo de se consolidar como a principal escolha financeira na América Latina, o Mercado Pago, banco digital do grupo Mercado Livre, reuniu jornalistas de várias partes do país, em coletiva de imprensa em São Paulo, para anunciar as novidades. Entre elas, o maior rendimento do mercado com 112% do CDI para depósitos a partir de mil reais.

Para marcar esse novo capítulo, que começou no último dia 15 com a divulgação da nova identidade visual, o Mercado Pago também apresentou a cantora Anitta como embaixadora oficial no Brasil e o rosto da campanha que estreou na última terça-feira, 22.

Conforme André Chaves, VP sênior e líder do Mercado Pago no Brasil, fundado em 2003 para ser um meio de pagamento para o e-commerce, o Mercado Pago evoluiu e contribuiu para a inovação do sistema financeiro na América Latina.

“Já estamos entre as principais instituições financeiras do País, mas vamos multiplicar este crescimento e não queremos chegar lá sozinhos. Aprimoramos nossa proposta de valor para construir uma relação ganha-ganha com nossos clientes, ou seja, uma relação de reciprocidade, em que ambas as partes se beneficiam. Como vocês sabem, historicamente, não é essa a realidade do sistema financeiro", explica Chaves.

A empresa almeja alterar essa lógica oferecendo um ecossistema financeiro que gira em torno da conta digital e proporciona condições de pagamento no Mercado Livre com o cartão Mercado Pago e cashback em Meli Dólar, além de benefícios para quem é Meli+, o programa de fidelidade do banco.

Ainda segundo o porta-voz do Mercado Pago, para tangibilizar o impacto do ganho mútuo, o volume de benefícios oferecidos pelo Mercado Pago em 2024 ultrapassou os R$2 bilhões, revertidos em cashbacks, parcelas extras, descontos exclusivos, benefícios Meli+, entre outras ações, além de bilhões de reais investidos todos os anos em tecnologia para melhoria dos produtos e serviços.

De acordo com Pethra Ferraz, vice-presidente de marketing do Mercado Pago, assim como Anitta é empreendedora por natureza e eleva o nome da América Latina para o mundo, o banco digital do Mercado Livre também compartilha da trajetória de expansão e busca pela excelência.

“Agora nos unimos com um objetivo comum: fortalecer a mentalidade de determinação, autonomia e liberdade financeira, mostrando que todos podem ganhar mais em suas transações financeiras”, comenta Pethra.

“Me sinto honrada em fazer parte desse momento tão importante do Mercado Pago, apresentando ao público um novo produto que vai mudar a relação dos brasileiros com suas finanças. Desde sempre valorizei minhas economias para construir minha carreira. Agora, me juntei ao Mercado Pago, que disponibiliza o maior rendimento para grana do dia a dia e para quem quer se planejar da melhor forma possível”, declarou Anitta.

Na ocasião, a empresa anunciou também o lançamento do “Cofrinho Rendimento Perfeito”, uma reformulação da ferramenta “Reservas”, em que o usuário pode separar valores para metas e objetivos financeiros diferentes. Agora, a solução passa a se chamar “Cofrinhos” e terá rendimento de até 112% do CDI, segundo a empresa, o maior do mercado nesse tipo de produto para quem depositar R$ 1 mil ou mais na conta todos os meses ou for assinante Meli+ – programa de fidelidade do Mercado Livre, no valor total de até R$ 10 mil. O valor aplicado pode ser resgatado a qualquer momento e o rendimento tem liquidez diária. O Cofrinho “Rendimento Perfeito” já está disponível a partir desta quarta, 23.

Ao PORTAL A TARDE, André Chaves falou com exclusividade sobre investimentos na Bahia; confira:

