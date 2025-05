Falso médico vendia canetas emagrecedoras e sumia após pagamento

Homem aplicava golpes pela internet - Foto: Ilustrativa/Joel Saget | AFP

Um homem de 29 anos foi preso na tarde desta terça-feira, 22, em um hotel de Goiânia, suspeito de se passar por médico para aplicar golpes pela internet. Ele anunciava nas redes sociais a venda de supostas “canetas emagrecedoras”.

Segundo a Polícia Civil de Goiás, o suspeito utilizava um diploma falso emitido no Paraguai para ganhar a confiança das vítimas. Após receber os pagamentos, ele sumia. Além disso, ele compartilhava imagens do diploma falso e dos medicamentos nas redes sociais com o objetivo de atrair e enganar clientes.

De acordo com o Metrópoles, a Polícia Militar de Goiás informou que o golpista costumava se hospedar em diferentes hotéis como forma de despistar as autoridades.