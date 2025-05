Policiais são presos por cobrar propina de funkeiros que promoviam rifas

O caso está sendo investigado pela Polícia Federal - Foto: Polícia Civil/Divulgação

Quatro policiais civis foram presos na manhã desta sexta-feira, 25, em uma ação da Polícia Federal juntamente do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) suspeitos de cobrarem propina de funkeiros para não investigarem rifas ilegais em Santo André, São Paulo.

Os quatro agentes estão lotados no 6º Distrito Policial de Santo André.

A operação, denominada Latus Actio 3, tem o apoio da Corregedoria da Polícia Civil, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

De acordo com a PF, cinco mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Santo André, Mauá e São Paulo. Além disso, a Justiça também decretou a quebra do sigilo bancário dos investigados.

Ainda segundo a PF, os policiais visavam tirar dinheiro dos funkeiros e influenciadores investigados pela prática de rifas ilegais com a contrapartida de não continuarem com as investigações.