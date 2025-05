Consignado CLT passa a ser oferecido por bancos a partir desta sexta

Trabalhador passa a ter mais opções de canais para aderir ao Consignado CLT - Foto: Shutterstock

A partir desta sexta-feira, 25, as instituições financeiras poderão oferecer o Crédito do Trabalhador, popularmente conhecido como Consignado CLT, diretamente pelas suas próprias plataformas digitais. Além disso, os trabalhadores que já têm um consignado ativo poderão migrar para a nova linha. A portabilidade entre bancos estará disponível a partir de 6 de junho.

Até então, a contratação do crédito era oferecida exclusivamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS).

A expectativa é que as contratações dessa modalidade aumentem, com mais pessoas optando por essa linha de crédito para migrar para juros mais baixos. Segundo o Ministério do Trabalho, a estimativa é que os desembolsos para o empréstimo superem R$ 100 bilhões até junho.



O que muda

Agora, o trabalhador passa a ter mais opções de canais para aderir ao Consignado CLT. Neste caso, as próprias plataformas digitais dos bancos habilitados. A pessoa poderá acessar diretamente o aplicativo de uma instituição financeira e ver a oferta disponível. Caso seja do interesse, poderá contratar o empréstimo.

Para fazer a solicitação, é necessário procurar pelo "Crédito do Trabalhador" no canal e autorizar a entidade a consultar seus dados. O caminho dentro das plataformas pode variar de um aplicativo para o outro.

O trabalhador poderá continuar solicitando propostas pela plataforma da Carteira de Trabalho Digital. Por lá, ele receberá ofertas de vários bancos e conseguirá observá-las em conjunto. Após a escolha, será encaminhado ao passo a passo da instituição financeira selecionada.