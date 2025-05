Petrobras encaminha acordo para reabertura de fábrica na Bahia

Unigel suspendeu atividades no Nordeste em 2024 - Foto: Divulgação

O Conselho de Administração da Petrobras aprovou, em reunião na quarta-feira, 23, o acordo com a subsidiária da Unigel, Proquigel, para a retomada de operações das Fábricas de Fertilizantes (Fafens) de Camaçari, na Bahia e de Laranjeiras, em Sergipe.

Segundo a petroleira, o acordo seria para encerramento de controvérsias contratuais e litígios existentes entre as partes, com o restabelecimento da posse das fábricas de fertilizantes no Nordeste e posterior retomada das operações pela Petrobras.

A estatal também disse que a aprovação pelo seu conselho ainda não produz efeitos, já que o acordo ainda precisa da aprovação nas instâncias competentes da Proquigel, do cumprimento de condições precedentes, da assinatura por ambas as partes e da homologação pelo Tribunal Arbitral.

Paralisação

Em março de 2024, a Unigel anunciou a paralisação temporária das fábricas de fertilizantes nitrogenados. A empresa afirmou que ingressou no setor de fertilizantes, em 2020, esperava a abertura do mercado livre de gás natural no país, razão para ter investido cerca de R$ 600 milhões em duas fábricas arrendadas da Petrobras na Bahia e em Sergipe.

Segundo a empresa, as unidades utilizam o gás natural como sua principal matéria prima, gerando cerca de 600 empregos diretos, fomentando as economias locais e a arrecadação de impostos.

Na época, a companhia ainda afirma que somou prejuízos durante todo o ano de 2023 e também em 2024, mas manteve a maior parte de seu quadro de funcionários.